Johnny Depp vince il processo per diffamazione da 50 milioni di dollari contro Amber Heard

La giuria, che aveva già deliberato per le 21:00 di questa sera, è stata rimandata in aula perché non aveva compilato l'importo relativo ai danni da pagare. I giurati hanno ritenuto fin da subito che l'attrice fosse responsabile di aver diffamato l'ex marito, il quale non dovrà risarcirla affatto.

Dopo aver esaminato tutte le udienze presiedute dal giudice Penney Azcarate, la giuria ha deciso che l'ex moglie di Johnny Depp lo ha diffamato: Amber Heard è stata condannata a un risarcimento di 10 milioni di dollari più altri 5 milioni di dollari per un complessivo di 15 milioni di dollari.