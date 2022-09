Aquaman 2, l'agente di Amber Heard: "Avrebbe dovuto guadagnare di più"

Jessica Kovacevic, l'agente di Amber Heard, ha dichiarato che l'attrice avrebbe dovuto guadagnare di più per aver recitato in Aquaman 2 dopo il successo del primo film.

Aquaman 2 è stato posticipato e la sua uscita è ora prevista per il 2023: di recente l'agente di Amber Heard ha dichiarato che, secondo la sua esperienza, l'enorme successo ottenuto dal primo film avrebbe dovuto permettere all'attrice di guadagnare di più con la realizzazione del sequel.

Jessica Kovacevic, agente della WME, ha parlato della pellicola, prima che la sua uscita venisse spostata, durante il processo che ha coinvolto la Heard e Johnny Depp all'inizio di quest'anno. Nel corso della sua testimonianza, la Kovacevic ha affermato che l'attrice non ha ottenuto il successo che tutti si aspettavano dopo il film targato DC.

"Perché in genere quando hai un attore in un film di successo come questo, un enorme successo come è stato Aquaman, la sua carriera cambia completamente... gli attori guadagnano molto di più dopo che hanno recitato in un film di questo tipo. Con lei non è successo", ha spiegato Jessica.

"Nessuno può dire ad alta voce: 'Le stiamo portando via questo ruolo o la stiamo pagando meno a causa di tutte le notizie sul suo conto che sono state diffuse negli ultimi anni". Non lo può dire nessuno perché sono tutte dicerie, non sono cose che ha fatto. Ma è l'unica cosa che spiega quello che le sta succedendo", ha concluso l'agente di Amber Heard.