Amber Heard bacia la nuova fidanzata: ecco lei chi è

Amber Heard ha una nuova fidanzata, lei è Bianca Butti, una direttrice della fotografia, e le due sono state paparazzate mentre si scambiavano un bacio prima di salire a bordo di una Mustang rossa.

Come si vede nelle foto pubblicate Amber Heard indossa una giacca di flanella su un top nero, jeans e stivaletti. Al piede si nota un vistoso tutore medico che l'attrice di Aquaman indossa dagli inizi dell'anno. Accanto a lei, una sorridente Bianca Butti, che indossa un cappotto grigio, un cappello a tesa larga e un paio di vivaci pantaloni turchese.

Una foto di Bianca Butti

Ma chi è Bianca Butti? E' una direttrice della fotografia di 39 anni che vive a Los Angeles e che ha lavorato sia per il cinema che per la tv (ha firmato la fotografia di An American in Texas e dell'imminente horror The Uncanny). Nel 2015 a Bianca Butti è stato diagnosticato un tumore al seno: è stata sottoposta ad intervento chirurgico e chemioterapia, ma a marzo dello scorso anno le è stato diagnosticato un altro tumore. "La seconda diagnosi è stata meno spaventosa della prima" - ha detto Butti sulla pagina di GoFundMe che ha avviato per raccogliere i soldi necessari a curarsi, "perché le compagnie di assicurazione non coprono i costi di cure alternative" - "Ho fatto molte ricerche sul cancro al seno e i tumori in generale. La seconda volta sono stata più paziente ed ero anche più informata circa le opzioni che avevo per i trattamenti da intraprendere"

Amber Heard ha iniziato a frequentare Bianca Butti un anno dopo che l'attrice era stata vista con il regista Andy Muschietti. In precedenza Amber Heard ha avuto una relazione con la fotografa Tasya van Ree per quattro anni, fino al 2012. Nel 2015 l'attrice ha sposato Johnny Depp dal quale ha divorziato 15 mesi dopo tra litigi a distanza, pesanti accuse recicproche e denunce. Di recente ha avuto anche una relazione con Elon Musk fino al 2018.