Aquaman 2: Patrick Wilson in versione Cast Away nella foto di James Wan

Patrick Wilson, interprete di Ocean Master (Orm) in Aquaman 2, appare in versione Cast Away nella nuova foto condivisa sui social dal regista James Wan.

James Wan, regista di Aquaman 2, ha condiviso una foto che ritrae Patrick Wilson nei panni di Ocean Master, il personaggio che tornerà ad interpretare anche nel nuovo film dedicato al supereroe DC portato sul grande schermo da Jason Momoa.

Il tanto atteso sequel di Aquaman è finalmente in produzione e il regista James Wan sta anticipando qualche dettaglio del film, permettendo ai fan DC di dare alcuni primi sguardi al lungometraggio in uscita nel 2022. Nelle scorse ore, ad esempio, ha pubblicato sui social una foto che mostra una delle star del film, ovvero Patrick Wilson, alias Ocean Master, le cui sembianze sono totalmente differenti da quelle del primo lungometraggio sul dio del mare. Nello scatto in questione, Wilson è in piedi accanto a Wan, con i capelli lunghi e una barba incredibilmente lunga. Ricordiamo che il suo personaggio è stato imprigionato alla fine di Aquaman, per cui è probabile che sia rimasto lì per tutto questo tempo. "Ho trovato questo ragazzo, Patrick Wilson, bloccato su una spiaggia deserta, mentre fa la sua imitazione di Cast Away", ha scritto Wan nel post di Instagram, capace di raccogliere subito un gran numero di interazioni.

Orm, questo il vero nome di Ocean Master, è il fratellastro di Aquaman ed è stato il cattivo principale nel primo film di Aquaman, diretto sempre da Wan. La resa dei conti finale tra Wilson e il personaggio di Momoa si è conclusa con Orm finito in prigione e Arthur Curry che ha invece preso il suo legittimo posto al comando di Atlantide. Non si sa quale ruolo avrà Orm in Lost Kingdom, considerato che il villain principale dovrebbe essere Black Manta. Quest'ultimo sarà interpretato da Yahya Abdul-Mateen II e ricoprirà un ruolo molto più grande nel sequel, essendo apparso solo in una manciata di scene nel primo film. Anche Amber Heard tornerà nei panni di Mera, insieme a Dolph Lundgren che sarà re Nereus e Temuera Morrison nel ruolo di Thomas Curry.

Aquaman 2 sarà ancora più tendente al genere horror rispetto al primo film, che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale. Wan è arrivato al punto di paragonarlo a Terrore nello spazio, il film del 1965 di Mario Bava.