Aquaman 2: la nuova sinossi svela dei dettagli sulla trama

Aquaman 2 ha ora una nuova sinossi che rivela qualche nuova anticipazione riguardante la storia al centro del sequel con star Jason Momoa.

Il sito della Warner Bros ha infatti aggiornato le pagine dedicate ai lungometraggi in arrivo prossimamente nelle sale, condividendo dei dettagli a sorpresa.

Il film Aquaman and the Lost Kingdom arriverà nelle sale americane il 16 dicembre 2022 e le riprese si sono concluse da poco. Nel cast, accanto a Jason Momoa, ci saranno anche Amber Heard, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Black Manta.

Alla regia è stato impegnato James Wan, mentre la sceneggiatura è stata firmata da David Leslie Johnson-McGoldrick.

La nuova sinossi anticipa: "Quando viene liberato un antico potere, Aquaman deve stringere una complicaa alleanza con un improbabile alleato per proteggere Atlantis, e il mondo, da un'irriversibile devastazione".

Per ora lo studio non ha svelato l'identità dell'alleato di Arthur Curry e bisognerà attendere ancora qualche mese per scoprire dei nuovi dettagli del progetto che cercherà di replicare l'ottima accoglienza riservata alla prima avventura di Aquaman che era arrivata a ottenere oltre 1.1 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo. Il risultato ottenuto aveva subito dato il via allo sviluppo del sequel.

I fan hanno già ipotizzato che l'alleato di cui parla la sinossi sia o Black Manta o, più probabilmente, Orm, due villain che potrebbero corrispondere alla perfezione al concetto di un improbabile alleato per l'eroe.