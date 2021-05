Aquaman 2: Jason Momoa tra gli sceneggiatori del film, ecco quando iniziano le riprese

Jason Momoa sa fare veramente tutto, a quanto pare, dato che per il nuovo Aquaman 2 ha contribuito anche in veste di sceneggiatore, come ha rivelato in una recente intervista, nella quale ha reso noto anche quando inizieranno le riprese del film.

Ospite virtuale del programma The Drew Barrymore Show, Momoa ha infatti raccontato come l'idea per il secondo film di Aquaman e la prima bozza della sceneggiatura siano anche farina del suo sacco: "Dopo che abbiamo finito di girare il primo film, mi sono messo a parlarne con il mio writing partner e abbiamo ideato il secondo. Ti posso dire che l'ho amato così così tanto che ho partecipato alla stesura del soggetto".

"Abbiamo scritto il primo trattamento, e poi James e lo sceneggiatore di Aquaman David Leslie Johnson-McGoldrick lo hanno completato. Ci abbiamo messo tutti i nostri cuori nel realizzarlo" continua l'attore, notando la differenza con l'usuale modo di approcciarsi al film "Non ci hanno semplicemente dato una sceneggiatura fatta e finita su cui lavorare, ma regista e sceneggiatore ci hanno incoraggiato al 100% a partecipare".

Jason Momoa ha concluso anticipando l'inizio della fase di produzione di Aquaman 2: "Non vedo l'ora di iniziare. Parto a luglio per recarmi sul set e iniziare le riprese".

Aquaman 2 arriverà a dicembre 2022 al cinema, e per l'occasione vedremo tornare sullo schermo, oltre a Momoa, anche Amber Heard, Patrick Wilson, Temuera Morrison e Yahya Abdul-Mateen II, mentre al cast si è aggiunto anche Pilou Asbæk di Game of Thrones.