Aquaman 2: Jason Momoa commenta i piani futuri della DC

Nonostante l'intero universo cinematografico della DC sembri stato buttato in aria in seguito alla cancellazione scioccante del film Batgirl, il CEO di Warner Bros. David Zaslav ha recentemente rassicurato i fan sull'esistenza di un piano di pellicole previste nei prossimi dieci anni. Ovviamente non sappiamo quali siano i suoi progetti, ma è stato assicurato per lo meno che il tanto atteso Aquaman e il Regno Perduto non solo verrà rilasciato, ma sarà anche un pezzo fondamentale del puzzle; purtroppo i fan dovranno aspettare ancora un bel po' per vedere il film, dato che l'uscita è stata posticipata a dicembre 2023.

Aquaman: Jason Momoa in una nuova immagine del film

Il ritorno di Jason Momoa nei panni di Arthur Curry segnerà infatti la riunificazione del Justice League, dato che il Batman di Ben Affleck tornerà sugli schermi. L'attore di Aquaman è perfettamente consapevole del suo ruolo cruciale all'interno dell'universo cinematografico DC, e quando in una recente intervista gli è stato chiesto cosa ne pensasse delle decisioni amministrative di Warner Bros. egli ha risposto che si fida dell'azienda, affermando di dover stare al suo posto.

Aquaman 2: ecco come reagì Jason Momoa quando Zack Snyder gli offrì il ruolo del supereroe

Momoa ha infatti un posto sicuro nel DCEU a prescindere da tutto, quindi non ha motivo di generare tumulti con commenti che potrebbero essere percepiti come critiche dai piani alti di Warner Bros. Il ritorno di Batman in Aquaman e il Regno Perduto è un segnale del fatto che forse l'azienda ha imparato la lezione dai precedenti esperimenti falliti, ma non possiamo far altro che aspettare di vedere i contenuti del piano decennale per scoprire l'esito delle strategie DC. L'attore potrebbe infatti fidarsi ciecamente di Zaslav, ma i fan hanno tutte le ragioni per essere scettici riguardo il futuro dell'universo cinematografico. Voi cosa ne pensate?