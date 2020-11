Aquaman 2, Amber Heard smentisce le ipotesi licenziamento: "Non vedo l'ora di iniziare il lavoro!"

L'attrice Amber Heard ha parlato delle richieste dei fan del suo ex Johnny Depp, sottolineando che non spetta a loro decidere il casting.

Aquaman 2 avrà nel proprio cast Amber Heard nonostante le richieste dei fan di Johnny Depp che hanno lanciato online una petizione per chiedere che venga licenziata. L'attrice ha infatti commentato le reazioni online alla richiesta rivolta a Johnny Depp di rinunciare al ruolo di Grindelwald, che ha accettato.

Amber Heard, intervistata da Entertainment Weekly, ha parlato del sequel di Aquaman: "Sono incredibilmente eccitata per la quantità di amore da parte dei fan, per la quantità di apprezzamento che il film ha acquisito e che ha raccolto per Aquaman e Mera e che vuol dire che ritorneremo. Sono così eccitata all'idea di girare".

L'attrice ha quindi sottolineato: "Le indiscrezioni pagate e le campagne sui social media non modificheranno le decisioni dei responsabili dei casting perché, in realtà, non hanno basi. Solo i fan hanno permesso di girare Aquaman e Aquaman 2".

Amber Heard ha quindi concluso: "Sono entusiasta all'idea di iniziare la produzione drante il 2021".

La petizione con cui si chiedeva di allontanarla dalla produzione, nel frattempo, ha superato quota 1.016.500 utenti del web che hanno già firmato la petizione su Change.org per rimuovere Amber Heard da Aquaman 2, e il contatore non accenna certo a fermarsi.

Bisognerà quindi attendere per scoprire in che modo lo studio affronterà la complessa situazione.