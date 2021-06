Aquaman 2: l'intenso allenamento di Amber Heard per il film (VIDEO)

Amber Heard ha condiviso un video che mostra l'intenso allenamento che sta svolgendo per prepararsi ad interpretare nuovamente Mera in Aquaman 2, film in uscita nel 2022.

Quando manca meno di un mese all'inizio delle riprese di Aquaman and the Lost Kingdom, Amber Heard continua ad allenarsi intensamente per rimanere in forma e farsi trovare pronta per il film prodotto e diretto da James Wan. L'attrice interpreterà ancora una volta la Principessa Mera e tornerà a far coppia con Arthur Curry, il protagonista interpretato da Jason Momoa. Nelle scorse ore, ha condiviso un breve video in cui la vediamo mentre abbina pesi ed affondi. "Assolutamente morendo!", ha scritto Heard nella didascalia, giocando con le parole "Abs" (addominali) e "Absolutely" (assolutamente). Ricordiamo che Heard ha debuttato nel DCEU con Justice League, per poi ricevere un ruolo molto più importante in Aquaman del 2018. Il film diretto da James Wan è stato un successo al botteghino e non molto tempo dopo è stato annunciato lo sviluppo del sequel che arriverà nelle sale a quattro anni di distanza dal primo film.

Le specifiche della trama di Aquaman 2 sono ancora tenute nascoste, ma qualcosa potrebbe essere rivelato nel nuovo evento DC FanDome, previsto nelle prossime settimane. Momoa e Heard saranno affiancati anche da Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta) e Patrick Wilson (Orm). Finora, l'unico nuovo arrivato confermato in Aquaman 2 è Pilou Asbaek (Il Trono di Spade), che si è unito al cast per un ruolo ancora non specificato.

Per quanto riguarda Amber Heard, all'inizio di quest'anno erano circolate voci che suggerivano che la Warner Bros. l'avesse licenziata a causa dei suoi problemi legali con l'ex marito Johnny Depp. Tuttavia, questi rumors sono stati successivamente smentiti e l'attrice è rimasta un elemento centrale di Aquaman 2.