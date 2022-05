Aquaman 2, Amber Heard avrebbe uno screen time di meno di dieci minuti

Secondo la giornalista Grace Randolph, Amber Heard in Aquaman and the Lost Kingdom avrebbe un minutaggio davvero irrilevante e inferiore ai dieci minuti; nel frattempo, la petizione per chiedere la sua rimozione dal film ha raggiunto due milioni di firme.

Al momento, Amber Heard è coinvolta in un processo giudiziario multimilionario che la vede protagonista insieme al suo ex marito Johnny Depp. La giornalista Grace Randolph ha scritto sul suo profilo Twitter che lo screen time dell'attrice in Aquaman and the Lost Kingdom sarà estremamente ridotto. Non si sa con certezza se questa decisione fosse stata presa già da tempo da Warner Bros. o se sia un modo per preservarsi da un eventuale sviluppo negativo del processo per l'attrice.

Nel frattempo, più di due milioni di persone hanno firmato la petizione che chiede di estromettere Amber Heard da Aquaman and the Lost Kingdom. L'obiettivo della petizione è quello di evitare che il comportamento di una persona che ha abusato di un'altra possa essere soggetto a glamour.

La petizione recita: "Durante il processo, Johnny Depp ha descritto molti episodi di abuso domestico che ha subito per mano della sua allora moglie Amber Heard, compreso un incidente in cui lei lo ha colpito due volte in faccia e un altro in cui lei gli ha rotto il dito con una bottiglia di vodka, e il suo dito è stato riattaccato chirurgicamente. Porterà la cicatrice di questo per il resto della sua vita. Inoltre, Amber Heard è stata arrestata nel 2009 per aver abusato di un ex partner domestico, Tasya Van Ree, dimostrando un modello comportamentale di abuso ripetuto. Da quando la Heard ha divorziato da Johnny Depp, ha sistematicamente fatto una crociata per rovinare Depp a Hollywood, ripetendo molteplici resoconti di falsi incidenti in cui lei aveva effettivamente abusato di lui. L'attrice, però, ha mentito e creato falsi resoconti presentando lui come autore di abusi. La sofferenza delle vittime della Heard non deve essere ignorata, e non si può glorificare chi è autore di abusi domestici. Gli uomini sono vittime di abusi domestici, proprio come le donne. Questa situazione deve essere riconosciuta, e si deve agire per evitare che una persona responsabile di abusi venga celebrata dall'industria dell'intrattenimento. Fate la cosa giusta. Estromettete Amber Heard da Aquaman 2".