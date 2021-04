Aquaman 2: Amber Heard annuncia il suo ritorno con una foto dal set

Amber Heard è pronta alle riprese di Aquaman 2, il sequel del cinecomic DC con Jason Momoa che è attualmente in produzione, infatti l'attrice ha confermato la sua presenza grazie a una foto pubblicata direttamente dal set del primo film, annunciando ufficialmente il suo ritorno nei panni di Mera, nonostante le critiche mosse in questi mesi.

Nonostante questa foto provenga probabilmente dal set del primo film di Aquaman, Amber Heard fa capire che le riprese di Aquaman 2 sono vicine, sostenendo che comprerà un Kindle per il suo tempo sul set invece di portare con sé i libri. Per molti fan, l'attrice non sarebbe dovuta tornare sul set del film DC, a causa della battaglia legale in corso con l'ex marito Johnny Depp, che invece è stato licenziato dal franchise Animali Fantastici.

Secondo i fan, infatti, non sarebbe giusto che Amber Heard torni a fare il suo lavoro visto che anche lei nella causa in corso viene accusata dal marito di violenze. Una questione molto delicata, sicuramente, ma che a quanto pare per la Warner Bros. non ha avuto peso sul ritorno in campo della star come Mera.

Aquaman 2, attualmente, dovrebbe uscire nelle sale a dicembre 2022 e le riprese dovrebbero iniziare ufficialmente la prossima estate.