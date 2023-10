Apple TV+: i costi dell'abbonamento aumentano anche in Italia

Apple TV+, negli Stati Uniti e in altre nazioni, ha alzato il costo degli abbonamenti: il costo mensile in Italia è ora di 9,99€ al mese.

Fino a ieri la cifra da versare ogni 30 giorni era di 6,99€, mentre l'abbonamento annuale è salito a 99€.

L'annuncio della piattaforma

Le persone con un abbonamento già attivo vedranno il cambiamento di prezzo tra 30 giorni, in occasione del prossimo rinnovo.

Apple, in un comunicato, ha spiegato che l'aumento è legato alla scelta di "Concentrarsi nell'offrire le migliori esperienze possibili per i nostri clienti aggiungendo in modo costante intrattenimento di alta qualità, contenuti e opzioni innovative ai nostri servizi".

Apple One, l'insieme di servizi proposti da Apple che comprendono lo spazio cloud, musica e fitiness, vedrà salire i prezzi dei tre piani a 19,95, 25,95 e 31,95€ al mese. La piattaforma Apple Arcade, con videogiochi in streaming, registra invece un aumento da 4,99 a 6,99€ al mese.

I prezzi di Apple TV+ erano già aumentati un anno fa, tuttavia non è possibile sapere i dati delle visualizzazioni dei contenuti.