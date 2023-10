Netflix conferma l'aumento dei prezzi per i piani basic e premium

Dopo il recente aumento dei prezzi e lo stop alla condivisione delle password, altri cambiamenti in arrivo per Netflix.

Netflix aumenterà ancora i prezzi per i consumatori negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia a partire da mercoledì prossimo.

Negli Stati Uniti, i prezzi del piano basic - il piano di livello più basso senza pubblicità, che non è più disponibile per i nuovi membri - aumenteranno da 9,99 a 11,99 dollari, mentre il piano premium, che consente agli utenti di guardare in Ultra HD sui dispositivi supportati e di scaricare su sei dispositivi supportati alla volta, passerà da 19,99 a 22,99 dollari. Il piano con pubblicità, a 6,99 dollari, e il piano standard, a 15,49 dollari, rimarranno allo stesso prezzo.

Ricordiamo che Netflix ha recentemente messo un freno alla condivisione delle password della sua piattaforma rendendola a pagamento.

Una strategia che sta pagando

"Mentre abbiamo per lo più messo in pausa gli aumenti di prezzo durante l'introduzione della condivisione a pagamento, il nostro approccio generale rimane lo stesso: una gamma di prezzi e piani per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, e man mano che offriamo più valore ai nostri membri, occasionalmente chiediamo loro di pagare un po' di più", ha dichiarato Netflix nella sua lettera agli azionisti del terzo trimestre.

Durante l'intervista sui guadagni del terzo trimestre, il co-CEO di Netflix Greg Peters non ha voluto commentare quando potrebbero verificarsi gli aumenti di prezzo sugli altri piani, ma ha detto che i tempi rientreranno nella "filosofia" dell'azienda di aumentare "occasionalmente" i prezzi per continuare a offrire contenuti migliori.

"Netflix come cancellare account" la ricerca su Google cresce del 2,9% dopo lo stop alla condivisione password

"Le cancellazioni continuano a essere basse, superando le nostre aspettative, e le famiglie prima in condivisione che si convertono in membri paganti stanno dimostrando una buona fidelizzazione. Di conseguenza, siamo in attivo in tutte le regioni".