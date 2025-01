Apple Tv+ è un successo: la gallina dalle uova d'oro sono le serie originali come Ted Lasso e Scissione

I segnali di allarme lanciati qualche mese fa dai media intorno ad Apple TV+ sono rientrati. Anzi, a quanto pare sarebbe stata invertita la tendenza visto che le serie originali, fonte di spesa per lo streamer, avrebbero generato incassi record.

Un precedente report parlava di una spesa di circa 20 miliardi di dollari per la produzione di contenuti originali e dei tentativi dello streamer di trovare modi per rendere questo business sostenibile. Con serie popolari come Scissione che si stima costassero 20 milioni di dollari per episodio, era chiaro che Apple stesse perdendo soldi. Tuttavia, nuovi dati diffusi di recente rivelano il successo del servizio di streaming grazie all'arrivo di contenuti originali, uno dei quali avrebbe già generato più di 600 milioni di dollari per l'azienda di Cupertino.

La serie originale Ted Lasso, interpretata da Jason Sudeikis, ha superato la soglia dei 600 milioni di dollari, mentre la prima stagione di Scissione avrebbe fruttato oltre 200 milioni di dollari.

John Turturro in una scena di Scissione

Costi o incassi?

Come riportato da Deadline, la società di ricerca Parrot Analytics ha fornito cifre impressionanti sulle serie originali di Apple TV+ in termini di successo finanziario. Tuttavia, AppleInsider ha lasciato intendere che non vi è alcuna garanzia che questi numeri siano legittimi, e dato che l'unico flusso di entrate dell'azienda avviene attraverso l'abbonamento, di cui non sono disponibili informazioni pubbliche, è lecito porsi dei dubbi. Con Ted Lasso già in onda per tre stagioni, e con l'annuncio della quarta che pare imminente, si dice che lo show abbia fruttato a Apple TV+ 609,4 milioni di dollari di entrate.

Successo anche per Scissione, di cui è stata pubblicata da poco la seconda stagione, con la prima stagione fonte di 200 milioni di incassi. Segue da vicino Slow Horses, che avrebbe fatto incassare 184,8 milioni di dollari, mentre The Morning Show_, per il quale Apple avrebbe sganciato 50 milioni di dollari incluso il pagamento di 1 milione di dollari a Reese Witherspoon e Jennifer Aniston a episodio per la prima stagione, avrebbe incassato l'impressionante cifra di 299,4 milioni di dollari.

Incassi da capogiro per Apple? Forse, ma ci sono una serie di variabili da prendere in considerazione. Ad esempio, Parrot Analytics non ha fornito una ripartizione dei costi di produzione o di marketing e, poiché non esistono informazioni concrete sugli abbonati per Apple TV+, non c'è modo di sapere se i guadagni di cui sopra siano veri.