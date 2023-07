Appena un minuto stasera su Rai 2: trama e cast della commedia con Loretta Goggi

Stasera su Rai 2 va in onda Appena un minuto: trama e cast della commedia italiana con Loretta Goggi.

Stasera, 25 luglio, su Rai 2, in prima serata, alle 21:20, va in onda Appena un minuto, una commedia del 2019 diretta da Francesco Mandelli e scritta da Massimiliano Giusti e Igor Artibani. La colonna sonora è stata composta da Dario Moroldo. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Appena un minuto: una scena del film con Max Giusti

Appena un minuto: Trama

Claudio l'ha pensato diverse volte e forse la sua vita, se fosse stato possibile tornare indietro ogni tanto, sarebbe stata diversa. Agente immobiliare cinquantenne, senza un soldo, separato dalla moglie che l'ha lasciato e puntualmente criticato dai due figli, non gli rimane che il suo migliore amico Ascanio, un traffichino in perenne attesa della svolta giusta.

Per una volta, però, egli dà a Claudio un ottimo consiglio: comprare il suo primo smartphone. Ma quello che avrà in mano Claudio non sarà un telefono qualunque: con un tasto si può tornare indietro di sessanta secondi.

Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita. Quando però capirà che la cosa più preziosa è in realtà la propria famiglia, proverà a riconquistarla. Un minuto alla volta.

Appena un minuto: Max Giusti in una scena del film

Curiosità

Appena un minuto è uscito nelle sale italiane il 3 ottobre 2019, distribuito da 01 Distribution.

Nel film ci sono due camei, uno di J-Ax, il secondo dell'ex calciatore Marco tardelli

Appena un minuto: Loretta Goggi in una scena del film

Interpreti e personaggi

Appena un minuto: Max Giusti in un'immagine del film

Tralier e recensione

La nostra recensione di Appena un minuto

Appena un minuto è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.4 su 10