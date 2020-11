Apollo 13, su Netflix in streaming da oggi

Apollo 13 è il film del 1995 diretto da Ron Howard con Tom Hanks e Bill Paxton ed è disponibile su Netflix in streaming da oggi 22 novembre!

L'11 aprile 1970, il gigantesco razzo vettore Saturno V viene lanciato da Cape Kennedy e mette in orbita terrestre tre astronauti. Abbandonati a 205.000 miglia dalla Terra in una navicella in avaria, essi combattono una battaglia disperata per sopravvivere. Nel frattempo, alla stazione di controllo, l'astronauta Ken Mattingly, il direttore di volo Gene Kranz e un eroico equipaggio di terra lottano contro il tempo e contro le avversità per riportarli a casa.

Una scena di Apollo 13

Il film di Ron Howard tiene altissima la tensione per oltre due ore, grazie anche a un cast azzeccato che vede Tom Hanks nei panni del comandante Jim Lovell, dal cui libro che narra l'avventura è stato tratto il film. Con lui sulla navicella i ruoli dei compagni Fred e Jack sono interpretati da Kevin Bacon e Bill Paxton, mentre da terra a guidare le frenetiche operazioni alla stazione di controllo di Houston, nei panni di Gene Kranz c'è il formidabile Ed Harris. Ma un ruolo fondamentale lo giocherà anche l'astronauta escluso all'ultimo momento dalla missione, ovvero quel Ken Mattingly interpretato da Gary Sinise.

C'era una volta è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2020 su Disney Plus, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.