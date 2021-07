Apollo 13 e la frase "Houston, abbiamo un problema": chi la disse?

La famosa frase "Houston, abbiamo un problema", utilizzata anche da Ron Howard durante le riprese di Apollo 13, in realtà, fu pronunciata per ben due volte da due diversi astronauti. La celebre citazione che abbiamo sentito più e più volte nel corso dei decenni, inoltre, non è la stessa che fu pronunciata nello spazio.

La frase in questione fu pronunciata per la prima volta da Jack Swigert, il quale disse: "OK Houston, abbiamo avuto un problema qui". Il Controllo Missione rispose: "Qui Houston. Potete ripetere, per favore." Al che Jim Lovell ribadì: "Uh, Houston, abbiamo avuto un problema".

Nella registrazione, la voce di Swigert è molto confusa mentre quella di Lovell è chiara, di conseguenza la voce di quest'ultimo è quella che abbiamo sentito più spesso e questo ci ha dato l'impressione che sia stato lui a pronunciare la frase, anche se Swigert l'ha detta per primo.

Le parole vengono erroneamente citate come "Houston, abbiamo un problema" poiché la frase originale, "Houston, abbiamo avuto un problema", implica che le difficoltà siano già state superate. Da allora la citazione errata è diventata popolare e viene usata per spiegare, in modo informale, l'emergere di un problema che non era stato previsto, spesso con un tono profondamente ironico.