Apollo 10 e mezzo, su Netflix in streaming da oggi

Richard Linklater è tornato alla regia di un film animato con Apollo 10 e mezzo, disponibile su Netflix in streaming a partire da oggi 1 aprile 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il film Apollo 10 e mezzo è ispirato ai ricordi di Richard Linklater legati alle missioni della NASA con destinazione la Luna. Il filmmaker ha spiegato: "Il nostro stile di animazione unico permette di evocare un mondo passato da tempo e l'espressione fluente e giocosa della memoria e dell'immaginazione. Incorporare cose come le grafiche in 3D in riprese live-action per aiutare a portare questa storia in vita è stato un percorso creativo divertente".

Locandina di Apollo 10 e mezzo

Il lungometraggio racconta la storia del primo atterraggio sulla Luna nell'estate del 1969 da due prospettive diverse che si intrecciano: quella dell'astronauta e di chi si occupa del controllo della missione e vive un momento trionfante, e quella di un ragazzino che cresce a Houston, Texas, e ha dei sogni intergalattici. Il film, ispirandosi alla vita del regista Richard Linklater, offrirà un ritratto dell'America degli anni '60 dando spazio anche a un commento sociale e regalando un'epica avventura.

Nel cast ci sono Jack Black, Zachary Levi, Glen Powell, Josh Wiggins, Milo Coy, Lee Eddy, Bill Wise, Natalie L'Amoreaux, Jessica Brynn Cohen, Sam Chipman, e Danielle Guilbot.