Apocalypse Now - Final Cut: la versione “perfetta” del capolavoro di Coppola al cinema da oggi

Il Final Cut di Apocalypse Now arriva al cinema per un'uscita evento il 14, 15 e 16 ottobre, per festeggiare il 40° anniversario del film realizzato nel 1979 da Francis Ford Coppola.

Il regista Francis Ford Coppola dirige una scena di Apocalypse Now

Restaurato da American Zoetrope al laboratorio Roundabout, Apocalypse Now - Final Cut, secondo Coppola, dopo la prima versione del 1979 e la più recente Redux del 2003, è finalmente la versione "perfetta" di quello che viene considerato il capolavoro monumentale del grande regista.

Un restauro importante ma rispettoso quello di Apocalypse Now - Final Cut: pur dialogando con il passato, il ritrovato film non ha cancellato le tracce del tempo. Partendo, per la prima volta, dal vero e proprio negativo, il team di restauratori è riuscito ad ottenere la migliore qualità possibile. I dettagli sono stati resi ancora più nitidi sempre nel totale rispetto della complessa costruzione voluta nell'originale del 1979. L'unica parte dove si è intervenuti leggermente di più è stata la prima inquadratura, l'apertura iconica con la linea di palme mosse dal vento sovrastate da un cielo rossastro. L'intervento sull'audio ha contribuito a creare un ambiente sonoro vivo, dinamico, caldo. Un lavoro che ha saputo soddisfare le esigenze di Coppola e che rispetto ai 153 minuti dell'edizione originale e i 202 minuti di Apocalypse Now Redux si presenta oggi nella definitiva versione restaurata di 183 minuti, la versione "perfetta" stando alle parole dello stesso regista.

