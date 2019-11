Apocalypse Now - Final Cut: arriva in edizione limitata e in 4K la versione inedita voluta da Coppola

La cover dell'edizione 4K di Apocalypse Now - Final Cut

A ottobre è stato possibile vederlo al cinema in una versione inedita: adesso, a partire dal 12 dicembre, Apocalypse Now - Final Cut sarà disponibile grazie a Eagle Pictures in un'edizione a tiratura limitata, restaurata dallo stesso Francis Ford Coppola secondo i massimi standard audio e video in versione Ultra HD. Nello specifico, l'edizione conterrà una card da collezione numerata e ben 4 dischi, con all'interno la versione Final Cut del 2019 in 4K UHD e in Blu- Ray HD, la versione Redux del 2001 in Blu- Ray HD, la versione originale del 1979 in Blu-Ray HD, il tutto arricchito da nuovi ed esclusivi contenuti extra.

Lo scan 4K è stato eseguito dal negativo originale della pellicola, portato a nuova vita in Dolby Vision, mixato in Dolby Atmos per la prima volta con sistema Meyer VLFC (Very Low Frequency Control). Capolavoro pluripremiato, il film racconta il viaggio del Capitano Willard che, in missione segreta, attraversa le zone del violento combattimento in Vietnam per togliere la vita al Colonnello Kurtz: il suo è un viaggio tra la follia e l'assurdità del coinvolgimento americano nella guerra, mentre viene attratto sempre più dalla giungla stessa, dal suo primitivo, mistico e immenso potere...