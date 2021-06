Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie: il finale originale era diverso

Nel corso di un'intervista relativa a Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, il regista Matt Reeves ha rivelato che il finale originale della pellicola era diverso da quello che possiamo vedere nella versione definitiva del film che è stato filmato, tramite una teleconferenza Skype, solo poche settimane prima dell'uscita nelle sale cinematografiche.

Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie: una scena del film

Nel finale originale Cesare e le altre scimmie, prima di attraversare il Golden Gate per fare ritorno nella foresta, si soffermavano sul ponte ad osservare l'arrivo di una nave giunta in soccorso della colonia di San Francisco per dare inizio alla guerra. La sequenza era ultimata e pronta per essere inserita in fase di montaggio, apparve perfino in uno dei trailer principali del film, ma all'ultimo momento fu deciso di rimuoverla. La ragione? L'intento di Reeves era quello di non togliere drammaticità e suspense al finale e di evitare di fornire troppe informazioni inerenti al sequel.

"Quello che era diverso, nel finale, era che le scimmie sarebbero andate via con una sorta di esodo attraverso la città. Si riunivano sul Golden Gate per guardare, in lontananza, l'arrivo delle navi da guerra. Ero convinto che questo finale ci avrebbe spinto troppo verso il prossimo film. Non credo che inserirsi nell'inizio del prossimo film valorizzi al meglio l'emozione di ciò che è appena successo, ciò che Cesare ha appena ottenuto e qual è stato il prezzo che ha dovuto pagare. Non permetteva al finale giusto di risuonare, e in realtà non era un vero finale. L'inquadratura finale del film mostrava Cesare sulla cima del Golden Gate, il ponte era pieno di scimmie e tutti guardavano verso l'oceano, lontano lontano, e vedevano una sorta di armata di navi piuttosto incasinate, come fossero navi in rovina. Poi tornavamo sul suo sguardo, i suoi occhi che guardavano verso un futuro incerto." Ha spiegato il regista durante un'intervista.

Cesare a capo della rivolta in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

Matt Reeves ha anche rivelato qualche altro dettaglio a proposito del finale di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie: "Mi sono reso conto che in quel modo spostavamo il focus delle emozioni. Quando abbiamo mostrato il film a un pubblico di prova, gli spettatori sono rimasti confusi. Pensavano che le scimmie si fossero radunate sul ponte per combattere, per iniziare la battaglia in quel preciso momento, ma non era quello che volevo mostrare. Le navi dovevano sembrare molto lontane, non avevano nemmeno visto le scimmie e le scimmie non erano lì per combattere, si erano riunite per vedere le navi che venivano verso di loro. Insomma era una idea difficile da rendere."