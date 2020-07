Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie: che fine ha fatto il personaggio di James Franco?

Ci sono due indizi a proposito del destino di Will Rodman, il personaggio interpretato da James Franco in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

Nelle pellicola ci sono due indizi a proposito di ciò che è accaduto al personaggio interpretato da James Franco in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, dopo gli eventi narrati nel film. I fan e i critici hanno parlato spesso di questo aspetto di Apes Revolution, sviluppando le teorie più disparate.

Dawn of the Planet of the Apes: Jason Clarke e Andy Serkis in una foto del set

Quando Cesare ritorna a casa sua, si può vedere un cartello con una "X" sulla curva accanto alla porta dove viveva Will Rodman, il personaggio interpretato da Franco. Di solito questo significa che qualcuno che vive lì è infetto, quindi si può presumere che sia stato uno dei primi a morire.

Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie: una foto di gruppo tratta dal film

Inoltre, la Jeep Wagoneer degli anni '80 di Will è ancora parcheggiata di fronte alla casa, coperta di viti e vegetazione, ma si vede chiaramente quando Cesare e gli amici arrivano per la prima volta a casa. Naturalmente, se Will avesse lasciato la sua casa, avrebbe senz'altro guidato il suo veicolo.

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie ha avuto recensioni generalmente positive: sull'aggregatore di recensioni, Metacritic, che assegna una media ponderata, il film ha un punteggio di 79 su 100 sulla base di 48 recensioni. Su Rotten Tomatoes, invece, detiene un punteggio di gradimento del 90% sulla base di 283 recensioni con una media voto di 7,9 / 10.