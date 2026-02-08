Antonio Medugno torna a parlare del caso Signorini: "Provavo vergogna e paura"

Antonio Medugno è tornato sui social per parlare direttamente ai suoi follower e chiarire la propria posizione dopo le polemiche che lo hanno travolto nelle ultime settimane dopo la puntata di Falsissimo che ha coinvolto il cosiddetto sistema Signorini. Il modello napoletano ha condiviso il suo punto di vista sulla vicenda, raccontando le proprie emozioni e spiegando perché ha deciso di esporsi pubblicamente proprio adesso.

Le accuse di Fabrizio Corona durante Falsissimo contro Alfonso Signorini

Tutto ha avuto origine durante una puntata del format Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona, in cui sono state avanzate accuse durissime contro il sistema di casting del Grande Fratello. Nel corso della trasmissione è stato descritto un presunto meccanismo di favoritismi secondo il quale l'accesso alla Casa non sarebbe dipeso esclusivamente da meriti professionali o artistici, ma sarebbe stato subordinato alla concessione di "favori personali" al conduttore Alfonso Signorini.

A sostegno di queste affermazioni, Corona ha mostrato alcune chat private tra Signorini e Antonio Medugno, conversazioni fornite da Alessandro Piscopo, ex manager del modello, e che avrebbero svelato i retroscena che avrebbero consentito a Medugno di partecipare al reality. Travolto inizialmente dallo scandalo mediatico, Medugno ha deciso di rompere il silenzio e di intervenire direttamente sulla vicenda, andando ben oltre la semplice conferma dell'esistenza di un sistema opaco.

Fabrizio Corona e Antonio Medugno

La denuncia di Antonio Medugno al conduttore del GF Vip

Il tiktoker ha infatti presentato una denuncia formale contro Alfonso Signorini, accusandolo di violenza sessuale ed estorsione, sostenendo di essere stato vittima di un abuso che non si sarebbe limitato a un contesto di favoritismo professionale, ma avrebbe assunto contorni molto più gravi sul piano penale. Medugno ha spiegato di essersi sentito costretto a parlare solo quando la vicenda era ormai diventata di dominio pubblico, affermando di aver portato dentro di sé per molto tempo un peso difficile da sostenere.

Cosa ha detto Antonio Medugno nell'ultima diretta social

Nell'ultima diretta social, Medugno ha cercato di ampliare il discorso, descrivendo quello che definisce un "sistema marcio" fondato su rapporti di potere squilibrati. Ha raccontato come la vergogna e la paura delle ritorsioni siano spesso gli elementi che spingono le presunte vittime al silenzio, soprattutto quando a essere coinvolte sono figure influenti che operano dietro le quinte. "Io non incolpo chi non si libera, non do colpe a nessuno, perché io ero il primo a provare vergogna e paura di tutto. Poi sono stato obbligato a parlare e a tirare fuori tutto quello che mi ero portato dietro nel tempo", ha affermato.

Nel frattempo, la vicenda si è ulteriormente complicata con l'intervento di Mediaset, che ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona per le rivelazioni fatte nel suo programma. Su questo fronte, Medugno, che da Massimo Giletti ha affermato che questo scandalo televisivo gli è costato contratti di lavoro, ha adottato una linea di netto distacco, dichiarando di non voler essere coinvolto nella guerra legale tra il gruppo televisivo e l'ex re dei paparazzi. "Posso parlare di quello che ho passato io, come l'ho passato e cosa ne penso, ma di quello che stanno dicendo non posso dire nulla, se qualcuno deve pagare le conseguenze le pagherà", ha concluso Antonio Medugno.