Antonella Fiordelisi del Grande Fratello Vip 7 a Ibiza con il suo ex fidanzato: Ritorno di fiamma?

L'ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini è stata avvistata sull'isola spagnola con un suo ex fidanzato. Ecco cosa sta succedendo tra loro e come stanno realmente le cose

Antonella Fiordelisi ha un passato di sportiva alle spalle, ha praticato scherma e fatto parte della Nazionale Under 20, vincendo la medaglia di bronzo ai Campionati italiani cadetti nella categoria della spada. È diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, quella che Pier Silvio Berlusconi ha definito la meno riuscita della sua gestione.

La relazione al Grande Fratello Vip 7

Nella Casa più spiata d'Italia, Antonella ha incontrato Edoardo Donnamaria, conosciuto dagli spettatori Mediaset come uno dei volti di Forum. Tra i due è nata una relazione molto tormentata, sostenuta da una fanbase appassionata. Tuttavia, la loro storia d'amore è finita più di un anno fa e da allora hanno preso strade separate.

Dopo la rottura, Antonella, che ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express con Estefania Bernal, è stata associata a un paio di flirt: uno con l'imprenditore Mariano De Matteis e l'altro con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della nazionale italiana. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex vippona e il calciatore si troverebbero attualmente insieme a Ibiza.

Il portiere della nazionale Guglielmo Vicario

L'avvistamento a Ibiza con Guglielmo Vicario

Una follower di Deianira Marzano ha riferito di averli visti sull'isola: "Ciao Deia, ho visto Antonella e Vicario, però sembravano molto amici, erano insieme ad altri. Ti risulta?". Questa impressione è stata confermata dall'esperta di gossip, che ha chiarito che i due non sono legati sentimentalmente ma sono solo amici.

Alcuni giorni fa, Deianira Marzano ha anche parlato della situazione sentimentale dello speaker radiofonico. "È fidanzato con una ragazza che vuole mantenere nell'ombra per proteggerla dal clamore mediatico. No, non è la figlia di Anna Pettinelli, non è conosciuta", ha detto l'esperta di gossip ai microfoni di Radio Marte. Edoardo Donnamaria, a causa degli insulti ricevuti da alcuni fan ancora legati alla sua relazione con Antonella, ha deciso di cancellarsi da X (ex Twitter).