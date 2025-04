Al Grande Fratello albanese arresto in diretta: telecamere riprendono la furiosa aggressione a un concorrente

Aggressione e arresto in diretta al Grande Fratello Vip albanese, dove un concorrente ha colpito uno dei coinquilini prima di lasciare la casa in manette.

Quando la realtà supera il reality. È quanto successo ieri sera al Grande Fratello albanese, quando la polizia ha fatto irruzione nella casa in diretta e ha arrestato uno dei concorrenti.

Big Brother Vip Albania: l'aggressione in diretta tv

Domenica 13 aprile si sta svolgendo la puntata del Big Brother Vip albanese: il cantante Jozefin Marku è stato appena eliminato dal reality e sta per uscire dalla casa; prima però, ha sferrato un colpo al collega, il cantante Besart Klementi noto come Gjesti.

I due si stuzzicavano e litigavano da settimane, ma l'epilogo è stato scioccante. Gjesti infatti è caduto subito a terra, tanto che sono intervenuti i medici e poi è arrivata un'ambulanza che l'ha portato in ospedale. Poco dopo è stata la volta dei poliziotti, i quali hanno arrestato Jozelin Marku e l'hanno portato via.

L'arresto è stato filmato dalle telecamere, così come le telecamere hanno catturato le reazioni sulla vicenda.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'aggressore si è giustificato a Report Tv sostenendo che non ce la faceva più, di aver reagito d'istinto a provocazioni che andavano avanti da molto.

Jozefin Marku è stato trattenuto per più di 5 ore, per essere poi rilasciato intorno alle 05:00 del mattino: a suo carico però, è stata aperta un'indagine. Intanto la famiglia di Gjesti si è espressa via social, sia per ringraziare per i messaggi di solidarietà che per chiedere maggior chiarezza alla produzione su quanto avvenuto nello show.

La condanna del Big Brother Vip

Ovviamente non è mancato un duro comunicato stampa da parte del Grande Fratello. La produzione del programma non solo ha definito l'aggressione un atto violento e inquietante, ma ha anche precisato che non si tratta in alcun modo di un momento organizzato.

Questo il comunicato integrale: "Si ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un'esperienza e non l'inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello".

"Il concorrente aggredito adesso è in cura dai medici, le sue condizioni sono stabilizzate. Dopo questo grave incidente, i medici stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari. Nel frattempo la polizia ha scortato Jozef Marku nella questura più vicina.

Vogliamo sottolineare chiaramente al grande pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o pianificato e che la produzione non ha avuto alcun motivo o segnale che potesse far pensare che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di un formato live riserva spesso delle sorprese, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza. Ci scusiamo pubblicamente con il nostro pubblico, i nostri partner e le istituzioni che si aspettano da noi responsabilità e standard. Top Channel sta adottando misure immediate in stretta collaborazione con i nostri consulenti legali".