Antonella Clerici ha trovato "terrificanti" due film Premio Oscar: quali sono

Antonella Clerici, la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha usato il suo profilo Twitter per stroncare senza mezzi termini le pellicole di Anora e The Substance**, nonostante il grande successo ottenuto a livello internazionale.

Antonella Clerici e la sua bocciatura clamorosa per Anora e The Substance

"Anora, vincitore di cinque Oscar, è uno dei film più brutti, insulsi e inutili che abbia mai visto! The Substance? Terrificante anche quello!" ha scritto Clerici sui social, scatenando un acceso dibattito tra i suoi follower.

Le parole della Clerici arrivano come un fulmine a ciel sereno, considerando che Anora, diretto da Sean Baker, ha conquistato la statuetta per il Miglior Film, dopo aver vinto anche la Palma d'Oro a Cannes nel 2024. La storia, che racconta le vicende di una giovane sex worker che sposa un ricco playboy russo, ha diviso il pubblico, ma è stata ampiamente elogiata dalla critica per la sua profondità narrativa e la regia innovativa.

Antonella Clerici quando ha fatto la presentatrice

Lo stesso vale per The Substance, il thriller-horror di Coralie Fargeat, che ha scioccato gli spettatori per i suoi temi provocatori e il body horror spinto. Ma per la Clerici, entrambe le opere non meritano l'attenzione ricevuta.

Durante una conversazione con Domenico Marocchi, inviato della Rai, la conduttrice ha addirittura sconsigliato di spendere soldi per vedere Anora al cinema: "Non buttare i soldi così", ha commentato senza mezzi termini.

Un'opinione che ha fatto discutere, soprattutto perché arriva a due settimane dalla Notte degli Oscar, un evento che ha celebrato proprio questi due film come tra i più importanti della stagione cinematografica.

Ma Clerici non si è limitata a parlare di cinema. Durante un'intervista, ha anche riflettuto sui suoi 40 anni di carriera in Rai, ammettendo di essersi sentita spesso sottovalutata. "Festeggio 40 anni in Rai, ma non nego che durante la mia carriera mi sono sentita sottovalutata. Sono stata estromessa dalle mie trasmissioni, ho faticato a rientrare dopo la maternità. I vertici dovrebbero far sentire le loro teste di serie importanti, ma spesso si dimenticano."

Ha poi elogiato Stefano De Martino, considerandolo un talento emergente, pur suggerendogli di lavorare sulla disinvoltura nella conduzione di Affari Tuoi.

Sempre durante l'intervista, Clerici ha parlato del fenomeno degli influencer e di come i social stiano cambiando il mondo dello spettacolo.

"Il cinema è cinema, non è che siccome sei famoso su Instagram hai diritto a qualunque cosa. Lo vedo anche con i cuochi: sui social fanno meraviglie, poi gli faccio un provino e non sanno parlare italiano." Una riflessione pungente che non mancherà di far discutere.

Infine, la conduttrice ha affrontato il tema dell'età e della cura di sé: "Tra 20 anni avrò 80 anni e voglio mantenermi in salute. Faccio sport, mi alimento bene e cammino molto. Ok ai ritocchini, ma senza stravolgersi."