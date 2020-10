Antonella Clerici e la borra, la conduttrice ci ricasca: "Deriva da una parola antica"

Nel programma di Antonella Clerici si torna a parlare di borra: nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno il gelatiere Massimo Scotti ha fatto ritornare in mente alla conduttrice una gaffe storica de La prova del cuoco.

Cambia il programma ma Antonella Clerici nelle sue trasmissioni continua a parlare di borra: oggi durante È sempre mezzogiorno il gelatiere Massimiliano Scotti, che fa parte del cast fisso del programma, ha parlato dei benefici della borragine, una pianta erbacea usata tra l'altro per abbassare la febbre e calmare la tosse secca. Scotti rivolgendosi ad Antonella ha detto: "Ma tu sai che la borragine deriva da una parola antica, che si chiama borra, che è la lana cotta, la lana ruvida. Le foglie da cui proviene sono ruvide e rilasciano dei liquidi, da qui la borra". Clerici, memore del passato, ha risposto dicendo: "No, no, io non dico una parola. Su quello stendiamo un velo pietoso".

Come dicevamo, Antonella Clerici in passato è stata protagonista di un episodio che è entrato di diritto nei cult della trash televisivo. Durante una puntata de La Prova del cuoco alla domanda: "fa schiuma ma non è un sapone" la telespettatrice da casa rispose: "la borra" con Antonella che si fece ripetere più volte la risposta tra l'imbarazzo dello studio.

È sempre mezzogiorno va in onda dal 28 settembre 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30. All'interno del programma sono presenti sei giochi telefonici, la sigla del programma è cantata dalla stessa conduttrice.