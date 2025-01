Sanremo 2025, Gerry Scotti e Antonella Clerici co-conduttori della prima serata: l'annuncio di Carlo Conti

Il sospetto era che si trattasse di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, invece i co-conduttori della prima serata di Sanremo 2025 saranno Gerry Scotti e Antonella Clerici. È stato Carlo Conti a dare la notizia, telefonando ad Antonella Clerici durante la puntata odierna di È Sempre Mezzogiorno. Ma andiamo con ordine.

Gerry Scotti e Antonella Clerici co-conduttori a Sanremo: l'annuncio

Nel corso dell'appuntamento quotidiano con il programma di Antonella Clerici, quando ormai la puntata era giunta a conclusione, pochi minuti prima di passare la linea al Tg1, Carlo Conti ha telefonato alla collega e amica. Durante la telefonata è intervenuto Gerry Scotti, anche lui annunciato nel ruolo di co-conduttore. A questo punto, Carlo Conti ha ufficializzato l'invito: saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti ad affiancarlo nella serata di apertura del Festival, in onda in questa 75esima edizione dall'11 al 15 febbraio 2025.

Sanremo 2025: Carlo Conti svela il primo ospite ma mantiene il riserbo su Gerry Scotti come co-conduttore

Queste le parole di Carlo Conti: "Alla prima puntata ho annunciato che sarebbero stati con me due meravigliosi amici, tutti hanno pensato Pieraccioni e Panariello. Invece questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti". A questo punto si è collegato anche Gerry Scotti, con grande entusiasmo da parte della Clerici. Già da tempo si ventilava la presenza di Scotti a Sanremo, ora divenuta realtà. Per lui, uomo Mediaset, si tratta di un vero e proprio battesimo al Festival.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Antonella Clerici: tutti i suoi Sanremo

A differenza di Gerry Scotti invece, la Clerici conosce già bene il palco dell'Ariston. La conduttrice infatti, ha partecipato a diverse edizioni: nel 1994 ne ha gestito i collegamenti con le giurie, nel 2005 affiancando Paolo Bonolis alla conduzione, nel 2010 come conduttrice unica e, infine, nell'edizione 2020 ancora come co-conduttrice per una serata insieme ad Amadeus.

Manca sempre meno per vedere il trio all'opera; l'appuntamento è per martedì 11 febbraio su Rai 1.