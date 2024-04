Antonella Clerici: ecco chi è il cantante del sugo-gate, la confessione a Belve

Antonella Clerici ha finalmente svelato chi è il cantante del sugo-gate, colui che riufiutò di partecipare a Sanremo 2010 perchè condotto da colei che "sa troppo di sugo": è Luciano Ligabue. La confessione è arrivata a Belve dove la conduttrice, incalzata da Francesca Fagnani, ha finalmente chiuso un cerchio.

Non ne ha mai fatto mistero: dopo che la RAI le aveva affidato il Festival, pare che alcuni artisti lo boicottarono proprio per pregiudizi sulla conduttrice. Uno in particolare negli anni è stato più volte "citato" dalla Clerici, un uomo, che sosteneva che lei sapesse troppo "di sugo", in relazione al fatto che conducesse, con enorme successo, un programma di cucina.

Il segreto negli anni è stato sempre rispettato ma a Belve, si sa, gli intervistati si impegnano a dire tutta la verità, ed è esattamente quello che ha fatto Antonella Clerici. Pur con una doverosa premessa: "A me l'hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse".

Scuse che a quanto pare non arriveranno perchè lo stesso Ligabue è intervenuto su X affermando: "Non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono".

Lo sgarbo di Barbara D'Urso

Un'intervista all'insegna della sincerità per Antonella Clerici, che non ha risparmiato altre stoccate. Se non ha voluto rivelare l'identità della collega che ha quasi aggredito per via di una fastidiosa maldicenza, ha definito, scherzosamente, Massimo Giletti un tirchio e ha svelato senza tanti falsi pudori che è Barbara D'Urso la collega che ama di meno. Il perchè? Nel 2011, all'apice del successo, Antonella Clerici viveva un momento difficile sul piano personale: Eddy Martens, il suo ex compagno e padre della figlia Maelle, l'aveva tradita. Il settimanale Chi aveva pubblicato in copertina le foto con un'altra donna ma nessuno ne parlava in TV, "come si fa in genere per rispetto di una signora della televisione".

Nessuno tranne Barbara D'Urso, che non solo aprì una puntata di Pomeriggio 5 con la notizia ma annunciò addirittura per il giorno successivo la presenza in studio dell'amante di Martens. Se l'intervista venne poi bloccata, tuttavia il gesto ferì moltissimo la Clerici, "perchè io non l'avrei mai fatto nei confronti di una mia collega".