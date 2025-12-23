Cena di Natale, stasera su Rai 1: musica, chef stellati e tradizione italiana con Antonella Clerici

La prima serata di Rai 1 si prepara a imbandire un vero e proprio cenone televisivo. Stasera, martedì 23 dicembre alle 21.30, subito dopo Affari Tuoi, in diretta su Rai 1, va in onda Cena di Natale - La festa della cucina italiana, lo show-evento condotto da Antonella Clerici per celebrare il recente riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità Unesco.

Una tavola imbandita al centro dello spettacolo di Antonella Clerici

In uno studio dalle atmosfere calde e tipicamente natalizie, la cucina diventa il filo conduttore di una serata che unisce spettacolo, emozioni e tradizione. Al centro della scena, una tavola splendidamente apparecchiata per il cenone, ancora più scenografica quest'anno, fa da collante tra i diversi momenti di intrattenimento e le incursioni di Antonella Clerici nell'adiacente cucina di È sempre mezzogiorno. Qui, alcuni tra gli chef più amati del programma racconteranno e prepareranno in diretta i piatti simbolo del pranzo e della cena di Natale.

Dal folklore natalizio ai grandi classici della cucina

Il racconto del Natale attraversa le sue molte anime: quella familiare e popolare, quella gastronomica, ma anche quella emotiva e culturale. Tra piatti della tradizione, storie personali e aneddoti, la serata offre musica dal vivo, comicità e momenti di riflessione, celebrando il valore del cibo come linguaggio universale e come elemento di identità e comunità.

Gianni Morandi ospite di Cena di Natale

Padrona di casa impeccabile, Antonella Clerici accoglie numerosi ospiti che si raccontano senza filtri, contribuendo a una grande festa italiana inclusiva e calorosa. Il menù dello spettacolo è ricchissimo e vede alternarsi grandi nomi della musica, dello spettacolo e della cucina.

Gli ospiti della serata: musica e cucina

Tra gli ospiti della serata: Al Bano con il Piccolo Coro dell'Antoniano e il Piccolo Coro di Caivano, Gianni Morandi, Nek, Noemi, Clementino, Carlo Conti, Belen Rodriguez, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, insieme a protagonisti del mondo gastronomico come Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Salvatore De Riso, Fulvio Marino, Daniele Persegani e Alfio Bottaro.

Presenti anche Alberto Matano, Gianluca Gazzoli, Maddalena Fossati, Enzo Miccio, Peppone Calabrese, e Monsignor Mauro Gambetti. Alla grande festa della cucina italiana partecipano inoltre chef, cuochi, ristoratori e una nutrita rappresentanza di giovani allievi delle scuole alberghiere, a sottolineare il legame tra tradizione e futuro.

Dove vedere Cena di Natale. La festa della cucina italiana in tv e in streaming

Il programma che celebra il Natale e la cucina italiana, andrà in onda stasera martedì 23 dicembre su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi. Cena di Natale. La festa della cucina italiana sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere lo spettacolo in qualsiasi momento.