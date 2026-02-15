Ascolti TV 14 febbraio: The Voice Kids batte De Filippi in un sorpasso storico

La battaglia del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5 ha vissuto un periodo di crescente tensione: settimana dopo settimana, la forbice tra i due colossi dell'intrattenimento si è ridotta, fino al sorpasso con la finale di The Voice Kids ai danni di C'è Posta per Te. I numeri confermano che il pubblico italiano, sempre più frammentato, ha premiato la novità e la freschezza del talent musicale targato Rai1.

Sabato 14 febbraio 2026 segna così una serata storica: per la prima volta da anni, Maria De Filippi non riesce a mantenere la leadership assoluta del sabato sera. Il suo programma di punta, C'è posta per te, viene infatti superato da The Voice Kids di Antonella Clerici, che conquista la vetta degli ascolti.

Il sorpasso di Rai1

La finale di The Voice Kids - vinta dal sardo Matteo Trullu che si è esibito con il suo cavallo di battaglia, il brano Maniac di Michael Sembell -, ha registrato una performance solida e costante, attirando spettatori di tutte le età. La formula del talent, capace di coniugare emozione e spettacolo, ha premiato Rai 1, trasformando il programma nell'evento televisivo della serata.

Matteo Trullu vincitore di The Voice Kids

Primo stop per Maria De Filippi

Per Canale5, C'è posta per te resta un appuntamento di grande successo, ma il dato di ieri evidenzia un piccolo passo indietro rispetto agli anni passati: la concorrenza più giovane e dinamica di Rai 1 ha fatto la differenza, portando a un sorpasso simbolico ma significativo. La serata conferma come il sabato televisivo sia sempre più frammentato e aperto a sorprese. La vittoria di Rai1 segnala un cambio di passo, e apre una nuova fase di competizione diretta tra Rai e Mediaset.

Un sabato trionfale fin dall'inizio

Il successo della prima serata era iniziato già in access prime time con la vittoria del programma di Stefano De Martino: Affari tuoi ha avuto la meglio su La Ruota della fortuna di Gerry Scotti, confermando un trend positivo per la rete pubblica e preparando il terreno al sorpasso di The Voice Kids nel prime time.

Martina e Stefano De Martino

Dati di ascolto della prima serata

The Voice Kids - 3.382.000 spettatori, 23.4% di share

- 3.382.000 spettatori, 23.4% di share C'è posta per te - 3.272.000 spettatori, 22.1% di share

- 3.272.000 spettatori, 22.1% di share Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Pattinaggio su Ghiaccio (Rai2) - 1.488.000 spettatori, 8.4%

- 1.488.000 spettatori, 8.4% Una notte al museo 3 - Il segreto del faraone (Italia1) - 679.000 spettatori, 4%

- 679.000 spettatori, 4% Balla coi lupi (Rai3) - 551.000 spettatori, 3.6%

- 551.000 spettatori, 3.6% Non c'è due senza quattro (Rete4) - 608.000 spettatori, 3.7%

- 608.000 spettatori, 3.7% In Altre Parole / In Altre Parole... Ancora (La7) - 974.000 / 500.000 spettatori, 5.3% / 3.2%

- 974.000 / 500.000 spettatori, 5.3% / 3.2% 4 Ristoranti (Tv8) - 261.000 spettatori, 1.4%

- 261.000 spettatori, 1.4% Accordi & Disaccordi (Nove) - 376.000 spettatori, 2.4%

Chi ha vinto nell'access time