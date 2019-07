Antonella Clerici: i palinsesti Rai la escludono e lei pensa di passare a Mediaset

Antonella Clerici è la grande esclusa dai palinsesti RAI, tanto che, se arrivasse un'offerta da Mediaset, lei sarebbe più che pronta a coglierla al volo.

La conduttrice l'ha rivelato al settimanale Oggi, senza nascondere la propria amarezza per il lavoro di 32 anni cancellato via con un colpo di spugna e con la pubblicazione del palinsesto RAI per l'autunno 2019. Antonella Clerici, infatti, lavora in RAI dal 1987: da allora si è occupata di programmi sportivi, ha condotto il Festival di Sanremo, Sanremo Young, le è stato affidato più volte il sabato sera di Rai1 ma ha soprattutto conquistato il cuore e la pancia di migliaia di spettatori con La prova del cuoco che ha condotto, con piccole pause, per quasi 18 anni. Eppure sembra che a viale Mazzini non ci sia più spazio per lei, e questo, per la prima volta in 32 anni, potrebbe farla voltare dalla parte della concorrenza: "A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C'è posta per te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza... Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento".

Dobbiamo davvero aspettarci di vedere la bionda Antonella alla conduzione di un format ad hoc dall'altra parte dell'altra parte della barricata? Certo, la sua amarezza è tanta, e infatti quando i palinsesti sono stati resi pubblici è arrivato puntuale da parte sua quel commento "Meglio non essere nella mia testa adesso". In realtà sembra che una speranza ci sia per l'affezionato pubblico della Rai, perchè, come ha dichiarato la direttrice di Rai1 Teresa De Santis, la conduttrice riceverà presto delle proposte: "Antonella Clerici è una figura storica della Rai, ha sempre accettato sperimentazioni che non hanno portato sempre un risultato. Abbiamo ragionato, allora, su cose da fare nella seconda parte dell'anno, ma dobbiamo capire. In questo lavoro di ricostruzione e ricerca con le teche si innesta anche Antonella con un nuovo programma da collocare in primavera".