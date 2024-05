Uomini e donne: Il ritorno di Gemma al centro della scena e le accuse di Tina Cipollari a Tiziana

La puntata di Uomini e donne del 10 maggio è stata dedicata completamente al Trono Over. Le dinamiche di oggi hanno coinvolto alcuni volti storici del parterre femminile come Gemma Galgani e Barbara de Santi. Tina, come sempre, ha avuto da ridire sul comportamento di Tiziana.

Uomini e donne Trono Over: Il confronto tra Ernesto Russo e Barbara De Santi

Oggi Gemma si è seduta nuovamente al centro del parterre grazie all'arrivo di un nuovo cavaliere interessato a conoscerla. Il suo nome è Pietro D., un agente immobiliare ligure. Maria De Filippi mette subito in guardia il nuovo arrivato, poiché ogni volta che qualcuno si presenta per conoscere la Galgani, Tina Cipollari lo sottopone a un terzo grado con domande anche imbarazzanti.

Pietro sembra aver studiato il carattere dell'opinionista e risponde sempre a tono: "Mi hai chiesto simpaticamente se sono attivo sul lavoro e ti rispondo: sì, sono attivo". Questo scambio di battute fa guadagnare a Pietro la simpatia di Gianni Sperti.

Gemma ha conosciuto un nuovo cavaliere

Nella stessa seduta, legata al Trono Over, si parla di Fabio B., uscito sia con Tiziana che con Jasna. Fabio afferma di essersi trovato bene con entrambe, ma le due dame non sono d'accordo e lo accusano di aver parlato troppo di sé stesso durante gli incontri, mostrando scarso interesse per conoscerle. Jasna commenta: "Sembrava che, indipendentemente da chi fosse con lui, per Fabio non cambiasse nulla". Entrambe interrompono la frequentazione con il cavaliere, che alla fine balla con Barbara.

Durante questo segmento, Tina attacca Tiziana per alcune foto in costume pubblicate su Instagram, sostenendo che la donna si è presentata in trasmissione in modo diverso rispetto a come appare sui social "Le foto che pubblichi su Instagram dimostrano che hai sempre mentito", afferma la Cipollari.

Tina continua a non fidarsi di Tiziana

Subito dopo, è il turno di Ernesto Russo, che sta conoscendo Elisa. Appena inizia a parlare della loro uscita, Barbara De Santi interviene accusando il cavaliere di lanciarle frecciatine attraverso i social. Ernesto nega, sostenendo che non avrebbe problemi a esprimere il suo interesse direttamente. Tuttavia, Barbara insiste nella sua tesi, con Cristina Tenuta che interviene, convinta che Barbara sia ancora amareggiata per la fine della sua relazione con Ernesto.