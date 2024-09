Anticipazioni La Promessa 3 Settembre: Zeynep si risveglia in ospedale, Emir affronta la ripresa

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 3 settembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Vildan affronta la morte di Ozan. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep scopre una terribile verità

Vildan è devastata dalla morte di Ozan, suo figlio, un dolore che sembra impossibile da superare. Tuttavia, trova un motivo per continuare a vivere: l'idea di diventare presto nonna. Vildan si aggrappa a questa speranza con tutte le sue forze, completamente ignara che la realtà sia completamente diversa.

La donna non sa che il bambino che la nuora porta in grembo non è di Ozan, ma di Emir. Nel frattempo, Zeynep si risveglia in una stanza di ospedale, confusa e spaventata. Era stata colta da un malore proprio mentre cercava di fuggire, spinta dalla disperazione. La sua prima preoccupazione è per la borsa che aveva con sé che rivelerebbe a tutti il suo piano.

Vildan piange la morte di Ozan

Proprio mentre cerca di mantenere il controllo della situazione, Zeynep riceve una notizia sconvolgente che la fa sprofondare ancor di più nell'angoscia. Anche Emir, dopo l'ultima operazione a cui è stato sottoposto, si riprende lentamente. Ma il suo ritorno alla vita di tutti i giorni si rivela essere tutt'altro che semplice.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hakan nutre dei forti dubbi sul suicidio di Ozan e decide di continuare ad indagare.