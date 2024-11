Anticipazioni La Promessa 2 novembre: la rabbia di Cruz per l’assenza di Jana, Manuel torna in famiglia

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 2 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la colpa dell'assenza di Jana ricade su Pia. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Maria cerca di convincere Lope a essere sincero con Vera ma il cuoco, forse per timidezza, non riesce a confessare alla ragazza i suoi sentimenti. Per questa incapacità di lasciarsi andare rischia di perdere la giovane di cui si è innamorato. La Fernandez assiste al crescere della loro distanza senza poter fare nulla. Intanto la giovane cameriera, felice di aver trovato il denaro, fantastica su una vita da ricca e coinvolge i suoi colleghi a immaginare di essere dei signori.

Don Alonso, preoccupato che sua figlia stia facendo una sciocchezza, cerca di convincerla a riconsiderare il suo matrimonio con Pelayo. Jana è ancora a casa di Ramona e tutti la cercano. La ragazza non è ancora riuscita a tornare a lavoro, sconvolta com'è a causa dell'atteggiamento di Curro, che non è riuscito a rivelarle la verità su Don Alonso sino a ora.

Manuel è tornata a casa accolto dalle urla di Cruz

Anticipazioni de La Promessa: Manuel torna a casa ma la marchesa lo aggredisce verbalmente

Cruz trova Curro solo nella sua stanza e, infuriata, si precipita da Don Alonso. La marchesa insiste perché il marito rimproveri subito Jana, colpevole di non aver seguito le istruzioni di vigilare costantemente Curro. Non solo, Cruz se la prende anche con Pia, accusandola di non esercitare un controllo adeguato sul personale.

Don Alonso è ancor più furioso quando scopre che Maria stava coprendo l'assenza dell'amica, e ordina alla giovane di interrompere subito questa complicità con Jana. Intanto, Manuel ritorna a casa dopo aver ottenuto un secondo posto alla coppa Herzog Staackman, ma non riuscirà a festeggiare a causa della marchesa.

Cruz, infatti, infischiandosene del risultato raggiunto da Manuel, lo accoglie con dure critiche, accusandolo di aver creato ansia e tensioni familiari che hanno contribuito ai litigi tra lei e suo marito. Don Alonso interviene per calmare la situazione e, approfittando del momento, informa Manuel dell'assenza ingiustificata di Jana, che si è rifugiata nella casetta di Ramona per ritrovare la calma dopo la rivelazione di Curro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Virtudes indossa il suo nuovo vestito da cuoca e si diverte in cucina con la madre.