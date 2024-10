Anticipazioni La Promessa 14 ottobre: Curro si risveglia, Felicano muore tra le braccia di Petra

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 14 ottobre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata Simona riabbraccia la figlia Virtudes. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina chiede a Pelayo di sposarla

Simona riabbraccia con grande emozione sua figlia Virtudes, un momento che porta un po' di luce in un contesto altrimenti segnato dalla tensione e dalla paura per le sorti di Feliciano. Nel frattempo, Romulo si dimostra determinato a tenere Feliciano all'oscuro delle sue reali condizioni di salute, ma purtroppo il ragazzo coglie involontariamente le parole del medico e comprende che la situazione è critica, sentendosi sopraffatto dalla disperazione.

Curro, invece, continua a non riprendere i sensi, e Abel si rende conto di aver realmente esagerato con l'uso dell'etere, un errore che lo opprime enormemente. Jana, colpita dal senso di colpa per non aver potuto aiutare Feliciano mentre si occupava di Curro, si sente ancora più angosciata. La situazione è tesa, e Don Lorenzo è sicuro che il baronetto non si risveglierà ma visto che Cruz è preoccupata, pensa di soffocarlo con un cuscino.

Simona riabbraccia sua figlia

Catalina si rivolge a Pelayo, chiedendogli di sposarla e mentre le emozioni si intensificano, Curro finalmente riesce a risvegliarsi, portando un barlume di speranza. Purtroppo, la gioia non dura a lungo; Feliciano, dopo aver salutato per l'ultima volta Teresa, muore tra le braccia di Petra, in un commovente e tragico epilogo che segna la fine di una vita segnata da sofferenze e affetti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Feliciano si sente in forze e si rimette in piedi per fare due chiacchiere con Salvador e Lope ma improvvisamente si sente male.