Anticipazioni La Promessa 1 ottobre: Feliciano evita che Salvador uccida Jeronimo, Jana riceve un regalo

La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913.

Anticipazioni de La Promessa: Abel o Manuel? Il mistero dietro il regalo per Jana

Feliciano, sempre presente nei momenti critici, si ritrova a dover impedire a Salvador di compiere un gesto disperato che potrebbe avere conseguenze gravi. Le motivazioni dietro questa azione impulsiva di Salvador sembrano radicate nel dolore e nella frustrazione che ha accumulato in questi giorni dopo che Maria è stata allontanata ingiustamente dalla tenuta.

Il cameriere, infatti, vorrebbe colpire Jeronimo, il vero autore del furto del prezioso orologio di Lorenzo. Nel frattempo, Maria Fernandez, convinta che la sua innocenza verrà dimostrata è inconsapevole di ciò che sta accadendo dietro le quinte, continua la sua vita ignara del fatto che il vero colpevole del furto è stato scoperto e che la Marchesa si rifiuta di farla tornare.

Jana riceve un regalo da un anonimo

Jana, sempre al centro delle dinamiche amorose, riceve un regalo anonimo che suscita più domande che risposte. Abel si affretta a prendersi il merito, ma le sue parole lasciano intendere che potrebbe non essere stato lui. Il sospetto che Manuel, desideroso di riavvicinarsi a Jana, possa essere il vero mittente del dono, aumenta il mistero.