Anticipazioni Grande Fratello di stasera: nuovi ingressi, eliminazione, sondaggi e nomination

Stasera, 23 novembre, il Grande Fratello inaugura la sua nuova collocazione al sabato sera, uno slot che manterrà per due settimane consecutive. La puntata, che si scontrerà direttamente con il colosso di Rai 1 Ballando con le Stelle, promette colpi di scena: un nuovo concorrente entrerà nella Casa, mentre uno dei cinque nominati dovrà abbandonare il programma.

L'apertura della serata

Alfonso Signorini darà il via alla puntata con i consueti saluti al pubblico e alle sue fedeli opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare le dinamiche della settimana. A loro si unirà Rebecca Staffelli, la conduttrice di GF Daily su La5 porterà in studio il termometro dei social attraverso i contributi raccolti su X.

Prima di entrare nel vivo del programma, ci sarà un riepilogo delle vicende che hanno caratterizzato la settimana, con un focus sul televoto ancora aperto. I concorrenti a rischio eliminazione sono cinque:Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross e Lorenzo Spolverato, uno di loro questa sera dirà addio ai suoi coinquilini

Alfonso D'Apice è a rischio eliminazione

Le dinamiche della settimana

Tra i temi principali, spicca il litigio acceso tra Shaila Gatta e Helena Prestes, aggravato dal tentativo di Lorenzo Spolverato di isolare la modella brasiliana dal gruppo. Intanto, sul fronte sentimentale, continuano a emergere situazioni intricate: Federica ha nuovamente baciato Alfonso, causando tensioni quando subito dopo si è avvicinata affettuosamente a Stefano Tediosi, alimentando ulteriori malumori.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono scambiati gesti affettuosi, lasciando intravedere un possibile avvicinamento romantico. Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi vivono una relazione instabile. Lui, tornato dalla Spagna , sembra ora più interessato che mai alla specializzanda in chirurgia estetica, nonostante durante la sua permanenza al Gran Hermano avesse detto il contrario.

Un nuovo ingresso nella Casa

Questa sera, Sara Pilla varcherà finalmente la Porta Rossa. Dopo l'annuncio a settembre, la gondoliera veneziana si era allontanata dai riflettori, ma oggi, salvo imprevisti, si unisce al gruppo di concorrenti nella Casa. Il suo arrivo rappresenta una ventata di novità in un programma che fatica a conquistare il pubblico, come dimostrano i dati Auditel in calo.

Tensioni con Lorenzo Spolverato

Occhi puntati sul modello milanese, il cui comportamento aggressivo continua a sollevare polemiche. Durante la diretta di martedì, Alfonso Signorini lo aveva ripreso, avvertendolo che il pubblico non apprezza i suoi atteggiamenti. Inoltre, Lorenzo Spolverato ha rivelato di essere stato richiamato dagli autori durante un confessionale. Non è escluso che il caso possa portare a provvedimenti, anche in considerazione degli ultimi avvenimenti di cronaca legati a Alessandro Basciano.

Roberta Bruzzone su Alessandro Basciano: dall'esperienza al Grande Fratello Vip all'arresto per stalking

Chi rischia l'eliminazione?

Tra i cinque nominati, i sondaggi online vedono Amanda Lecciso come la meno favorita, ma il pubblico generalista potrebbe salvarla, grazie alla sua popolarità derivata dal legame con la sorella Loredana. Alfonso D'Apice, invece, sembra essere in bilico, mentre Clayton Norcross, nonostante la sua scarsa incisività, gode di un misterioso sostegno da parte del pubblico.