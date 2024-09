Grande Fratello 2024: annunciati i primi concorrenti VIP e la gondoliera Sara Pilla tra i Nip

Dopo giorni di indiscrezioni e anticipazioni diffuse dai principali portali, il sito del Grande Fratello ha iniziato a svelare ufficialmente i nomi dei concorrenti VIP che prenderanno parte alla nuova edizione del reality, in onda dal prossimo 16 settembre. Parallelamente, cominciano a emergere anche i nomi dei partecipanti NIP (persone non famose) che varcheranno la porta rossa nella prima puntata.

Le prime conferme ufficiali del cast VIP

Durante queste settimane sono stati resi noti i nomi di gran parte dei personaggi che animeranno la celebre Casa. Dopo numerose speculazioni e voci, spesso rivelatesi fondate, gli autori del programma hanno iniziato a confermare ufficialmente alcuni di questi nomi. Sul sito del Grande Fratello sono già comparsi cinque partecipanti.

Tra i VIP accreditati troviamo Luca Calvani, Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo. Quest'ultima sarà affiancata da Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, tutte ex volti noti di "Non è la Rai", il celebre programma di Gianni Boncompagni. Le tre entreranno nella Casa come unico concorrente, un format già visto in passato con le sorelle Selassié, Clarissa, Jessica e Lulù, che inizialmente parteciparono insieme prima di essere separate e considerate come concorrenti individuali.

Sara Pilla in una foto condivisa sui social

Dalla gondola alla casa del Grande Fratello

Nel frattempo, è stato svelato dal sito di Davide Maggio il nome di un altro concorrente NIP: si tratta di Sara Pilla, una giovane veneziana di 24 anni, nota per essere una delle prime donne gondoliere di Venezia. Sara, residente nel sestiere di San Polo, proviene da una famiglia storica di gondolieri e ha ereditato questa passione dal padre Fabio e dai suoi nonni. Oltre alla sua carriera di gondoliera, Sara ha coltivato numerosi interessi nel mondo dello spettacolo: ha studiato canto a Milano, suona il flauto traverso e il pianoforte, e sogna di diventare attrice, modella e cantautrice.

Grande Fratello: svelato il nome del primo concorrente Nip, ecco di chi si tratta

Nel 2022, Sara ha preso parte a Miss Italia, quando è stata eletta Miss Italia Social 2022 per aver creato il miglior video sulla Bellezza dei Valori e dove ha raccontato ciò che accadeva dietro le quinte del concorso. Durante la sua partecipazione, ha condiviso l'importanza della famiglia nella sua vita, elemento che continua a essere centrale nel suo percorso.