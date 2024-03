Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Katy O'Brian sulle riprese: 'È stato un processo caotico'

La star di The Mandalorian Katy O'Brian ha riflettuto sul ruolo di Jentorra in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ammettendo che non è stata esattamente la più facile delle esperienze come interprete.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania doveva lanciare la Fase 5 dei Marvel Studios in grande stile. Il threequel invece è stato una delusione critica e commerciale e non è riuscito a dare ai fan ciò che speravano di vedere dal Regno Quantico.

Questa realtà in computer grafica, girata in gran parte tramite la tecnica del Volume, ha introdotto una serie di personaggi stravaganti, tra cui la star di The Mandalorian Katy O'Brian nel ruolo di Jentorra.

L'attrice non ha avuto un grande impatto nel ruolo della guerriera e, in un'intervista a Entertainment Weekly, ha ammesso che girare Ant-Man and The Wasp: Quantumania non è stata esattamente un'esperienza facile.

"È stato assolutamente caotico girare Ant-Man and The Wasp: Quantumania", ha dichiarato l'attrice ridendo. "Fino all'ultimo giorno ricevevamo nuove pagine di copione e nuove scene di combattimento da interpretare".

Ant-Man and the Wasp Quantumania: la spiegazione del finale del film Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

Le critiche

I Marvel Studios hanno girato il finale del sequel settimane prima dell'arrivo nelle sale e questo si è rivelato un passo falso da parte loro. I fan hanno criticato il modo in cui si è conclusa la storia di Kang e il fatto che le azioni di Scott Lang abbiano sostanzialmente condannato il Multiverso, mentre l'idea iniziale prevedeva che Scott e Hope Van Dyne rimanessero intrappolati nel Regno Quantico dopo la fuga di Kang e dell'M.O.D.O.K.. Tenendo conto di ciò, non sorprende che siano stati apportati continui cambiamenti durante la produzione.

Tuttavia, nonostante la realizzazione del film sia stata dura, la O'Brian si è affrettata a dire che le persone con cui ha lavorato non avrebbero potuto essere più "adorabili", aggiungendo: "Pensavo che, essendo io una specie di novellina, avrebbero potuto, non so, ignorarmi o farmi sentire fuori posto, ma hanno sempre reso l'ambiente il più accogliente possibile. Sono rimasta sorpresa".

Al contrario, la sua esperienza con Star Wars è stata molto più tranquilla. "È buffo, pensavo che i set di Star Wars sarebbero stati caotici perché so che ovviamente si tratta di una fan base enorme, e tutti hanno opinioni diverse e cose del genere, e avevo anche sentito delle voci che dicevano che i set erano pazzeschi e che le cose cambiavano in continuazione. Ma le riprese di Mandalorian sono state piuttosto tranquille, non caotiche. Tutti lavorano insieme molto bene e credo che facciano del loro meglio per mantenere il tutto come una famiglia", ha detto la star al proposito del ruolo di Elia Kane in The Mandalorian.