Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista Peyton Reed conferma l'età di Cassie Lang nel film

Il regista Peyton Reed ha confermato l'età di Cassie Lang nel nuovo film Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania, svelando inoltre come sono cambiate le dinamiche in famiglia.

Il regista Peyton Reed ha svelato un nuovo dettaglio di Ant-Man and the Wasp: Quantumania: l'età di Cassie Lang nel film in arrivo nelle sale nel mese di febbraio 2023.

Il protagonista interpretato da Paul Rudd, in Avengers: Endgame torna dopo essere rimasto bloccato nel Regno Quantico, avendo così perso anche lui cinque anni accanto alla figlia e agli amici.

Peyton Reed ha ora confermato che Cassie, ruolo affidato a Kathryn Newton, nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania avrà 18 anni.

Il regista, intervistato da Nerdbunker, ha dichiarato: "Quando io e Paul abbiamo iniziato con il primo film, la domanda era se gli spettatori avrebbero accettato Paul Reed nella parte di un supereroe. Se le persone avrebbero accettato Ant-Man, un tizio che rimpicciolisce e controlla le formiche, come personaggio. E lo hanno fatto. E quello è realmente gratificante e penso che gli spettatori si immedesimino realmente in Scott Lang perché non ha superpoteri, non è un super-scienziato, non è un miliardario. Lui è una persona normale che si ritrova a essere coinvolta in queste avventure".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

Reed ha proseguito sottolineando: "Ma penso che tutti noi siamo cresciuti, come è accaduto a ciò che vogliamo fare con i film e al modo in cui consideriamo il personaggio, le dinamiche in famiglia". Peyton ha spiegato: "Dopo gli eventi di Avengers: Infinity War ed Endgame, abbiamo capito, ovviamente, 'Beh, Cassie avrà 18 anni in questo film, quello è grandioso'. L'intera tematica è il tempo e quanto tempo abbia perduto, e la sua motivazione principale è semplicemente 'Voglio trascorrere del tempo con mia figlia'. E ora sta venendo a contatto con un villain in questo film, Kang il Conquistatore, che ha il dominio del tempo, e cosa significherà questo per loro?".

Il filmmaker ha continuato: "Amo l'idea che Scott stia ancora relazionandosi con Cassie come se fosse una ragazzina, ma non lo è, ora è una giovane adulta. Ha le sue idee di cosa vuol dire fare del bene nel mondo e sta cercando di trovare la sua voce come eroina. Può inoltre essere un po' critica del padre".

Tra padre e figlia potrebbero quindi esserci delle tensioni, come accade in tante famiglie: "Perché non dici sempre tutto quello che fai ai tuoi genitori, loro non dicono tutto quello che hanno vissuto. Quello per noi è eccitante, e i film di Ant-Man sono sempre sulle famiglie_". Peyton Reed ha quindi ribadito che uno degli aspetti che ama, e che anche Rudd apprezza, è spingere i personaggi ai propri limiti e metterli alla prova.