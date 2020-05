Ant-Man and the Wasp, su Netflix in streaming da oggi

Direttamente dal MCU, Ant-Man and the Wasp arriva a partire da oggi sul catalogo di Netflix: disponibile il sequel con Paul Rudd ed Evangeline Lilly!

Ant-Man and the Wasp arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il secondo episodio del Marvel Cinematic Universe dedicato a Scott Lang, interpretato nuovamente dall'amatissimo Paul Rudd.

Dopo quanto accaduto in Captain America: Civil War, Scott affronta le conseguenze delle sue scelte come supereroe e padre. Mentre lotta per ritrovare un equilibrio nella sua vita e nelle responsabilità che deve assumersi in veste di Ant-Man, viene affrontato da Hope van Dyne e dal Dottor Hank Pym che hanno una nuova, urgente, missione. Scott deve ancora una volta indossare la tuta e imparare a lottare accanto a Wasp mentre il team collabora per scoprire dei segreti dal passato.

Ant-Man and the Wasp: Abby Ryder Fortson e Paul Rudd in una scena del film

Nel cast, a fianco dei protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly, Judy Greer, Michael Peña, Michael Douglas, Bobby Cannavale, Abby Ryder Fortson, Tip "T.I." Harris e David Dastmalchian. I fan sono ovviamente ancora curiosi di scoprire cosa li aspetta nel futuro e probabilmente, situazione sanitaria permettendo, le riprese non inizieranno prima del 2021, collocando il film nella posizione ideale per lanciare la Fase 5 di Marvel, con nuovi personaggi e scenari inediti.

