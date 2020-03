Ant-Man and The Wasp, Evangeline Lilly pubblica uno scatto inedito del backstage

Evangeline Lilly ha condiviso una foto inedita in cui indossa il costume di Hope van Dyne durante le riprese di Ant-Man and The Wasp.

Evangeline Lilly ha condiviso una foto inedita in cui indossa il costume di Hope van Dyne durante le riprese di Ant-Man and The Wasp, il secondo film dedicato all'uomo formica in cui l'ex protagonista di Lost divide lo schermo con Paul Rudd e Michael Douglas. Lo scatto è stato condiviso sull'account Instagram dall'attrice mentre è in attesa che la truccatrice finisca il suo lavoro. Si tratta di una immagine inedita del dietro le quinte del cinecomic che precede, cronologicamente parlando, gli eventi accaduto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

A corredo del post, Evangeline Lilly ha scritto un piccolo e delizioso dialogo che ha avuto con il figlio che ha appena otto anni. Il bambino le chiede quale sia il suo Avenger preferito e lei risponde, ovviamente, che è Ant-Man. Prontamente il piccolo ribatte: "Certo è naturale, è il tuo aiutante".

Diretto da Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp vede nel cast oltre Paul Rudd e Evangeline Lilly, anche Michael Pena, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip "T.I." Harris, David Dastmalchian, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne e Michael Douglas nel ruolo del Dottor Hank Pym.