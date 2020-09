Ant-Man 3: Jonathan Majors sarà il villain del film?

Ant-Man 3 sembra aver trovato il proprio villain: Jonathan Majors, la star della serie Lovecraft Country dovrebbe infatti far parte del cast del nuovo progetto del Marvel Cinematic Universe.

Il sito di Deadline sostiene inoltre che l'attore interpreterà un iconico personaggio dei fumetti: Kang il Conquistatore.

Il terzo capitolo delle avventure del supereroe Marvel sarà scritto da Jeff Loveness e alla regia dovrebbe tornare Peyton Reed.

Il protagonista di Ant-Man 3 sarà, ovviamente, Paul Rudd, affiancato per la terza volta dall'affascinante Evangeline Lilly.

Rudd aveva recentemente parlato del progetto raccontando al suo amico e collega Chris Evans: "Non so cosa dovrei dire o cosa dovrei non dire, ma con questa quarantena chi può dire di sapere qualcosa ora?".

L'interprete di Scott Lang ha resistito alla tentazione di rispondere ai quesiti che gli continuava a porre l'amico e collega, sottolineando: "Non dirò nulla, Chris. Conosci il mondo Marvel".

Rudd ha però ammesso: "Si prova sempre della pressione con ogni film che si realizza nel mondo Marvel. Non vuoi essere l'anello debole della catena".