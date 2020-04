Ant-Man 3: Jeff Loveness sceneggiatore del film Marvel

Ant-Man 3 ha trovato il suo sceneggiatore: Jeff Loveness, in passato nel team della serie di Rick and Morty, si occuperà del terzo capitolo delle avventure dell'eroe interpretato da Paul Rudd.

Il film che riporterà sul grande schermo il divertente personaggio sarà diretto da Peyton Reed. Marvel Studios avrebbe stretto l'accordo con Jeff Loveness alcune settimane fa e il lavoro sarebbe già iniziato.

Lo sceneggiatore che firmerà Ant-Man 3 ha lavorato per la tv in occasione dello show Jimmy Kimmel Live! e la serie Mircale Works, oltre alla serie Rick and Morty e a serate importanti come gli Oscar e gli Emmy.

La trama del cinecomic dedicato a Scott Lang è al momento ignota, ma online una delle teorie più sostenute dai fan ipotizza che la figlia di Scott, Cassie, potrebbe avere un ruolo più importante dopo il salto temporale di cinque anni in Avengers: Endgame, ed è logico supporre che si continui a esplorare il Regno Quantico.

Nel cast ci saranno Paul Rudd e, accanto a lui, torneranno anche Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.