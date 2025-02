Anora vince i DGA e PGA, sarà il miglior film anche agli Oscar?

Dopo gli ultimi riconoscimenti, il film di Sean Baker si mette in un'ottima posizione in vista dei prossimi Academy Awards

Sean Baker ha vinto sia il premio PGA (consegnato dal sindacato dei produttori) che quello DGA (sindacato registi) per Anora nel corso della stessa serata. E se le statistiche del passato sono indicative di ciò che accadrà, si tratta di un indicatore importante sia per la categoria Miglior Regia che per quella di Miglior Film agli Oscar.

La memorabile serata di Baker è iniziata al Beverly Hilton, dove ha ricevuto il premio più importante della Directors Guild, l'Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film, dalle mani di Christopher Nolan.

Il regista si è poi recato al Fairmont Century Plaza di Century City, dove ha ritirato il trofeo più importante della PGA, il Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures, insieme ai suoi colleghi produttori Alex Coco e Samantha Quan.

Anora è il candidato favorito ai prossimi Oscar

Anora: un'immagine di Mark Eydelshteyn e Mikey Madison

Cosa significa questo per le possibilità di Baker agli Oscar, dove il film può contare su sei nomination? Le vittorie di stasera sono notevoli non solo perché sono avvenute a breve distanza l'una dall'altra: 25 degli ultimi 34 vincitori del PGA hanno vinto il premio come miglior film agli Oscar, compreso Oppenheimer l'anno scorso, mentre 19 degli ultimi 22 vincitori del DGA hanno vinto l'Oscar come miglior regista.

Il regista Sean Baker con la Palma d'Oro per Anora

E nella storia degli Academy Awards, ci sono solo sei casi in cui il vincitore del miglior film non ha avuto una nomination come miglior regista: Wings (1927/28), Grand Hotel (1931/32), A spasso con Daisy (1989), Argo (2012), Green Book (2018) e CODA (2021).

"La mia sindrome dell'impostore è alle stelle in questo momento, così come i miei livelli di cortisolo", ha dichiarato Baker sul palco dei DGA Awards dopo la vittoria. "È un onore essere riconosciuto dai miei colleghi". Baker ha fatto i complimenti al suo cast "che ci ha messo tutto se stesso", in particolare Mikey Madison, che interpreta il ruolo principale di Ani (Anora), insieme a Yura Borisov, Mark Eydelshteyn, Karren Karagulian e Vache Tovmasyan.