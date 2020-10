Anne Heche su Harrison Ford "Dopo il mio coming out mi difese e si comportò da eroe"

Anne Heche ha definito Harrison Ford un eroe per il modo in cui si schierò al suo fianco quando l'attrice fece coming out presentandosi alla premiere di Vulcano: Los Angeles 1997 accompagnata dalla sua fidanzata di allora, Ellen DeGeneres. All'epoca, Ford ed Heche stavano girando Sei giorni sette notti e lui andò contro lo studio che voleva escluderla dal film.

Questa settimana Anne Heche è tornata a parlare di quando, nella seconda metà degli anni Novanta, fece coming out mostrando al mondo di avere una relazione con Ellen DeGeneres. Già nei giorni scorsi, infatti, l'attrice aveva raccontato di quando decise di portare la sua compagna alla premiere di Vulcano: Los Angeles 1997, nonostante le fosse stato detto che, così facendo, avrebbe perso il suo contratto multimilionario con la FOX.

Ellen DeGeneres, la sua ex Anne Heche svela: "Persi un contratto milionario per la mia storia con lei"

Heche, da poco eliminata dalla versione americana di Ballando con le Stelle, è quindi tornata a quegli anni, raccontando di come l'amico e collega Harrison Ford le sia stato accanto durante quel periodo non proprio semplicissimo da affrontare. Parlando con Entertainment Tonight, l'attrice ha definito Ford un "eroe" ed ha richiamato alla mente le settimane di riprese di Sei giorni sette notti, la commedia che la vede protagonista proprio al fianco dell'interprete di Indiana Jones.

"Non avrei avuto la parte in quel film", ha detto Heche. "Mi hanno chiamato il giorno dopo il mio coming out, dicendomi che non l'avrei fatto, perché ho portato Ellen alla premiere di Vulcano: Los Angeles 1997, ed Harrison Ford, invece, si è comportato da eroe". L'attrice ha quindi continuato a raccontare, spiegando cosa le disse Ford dopo averle telefonato: "Ha detto 'Francamente mia cara, non me ne frega niente con chi vai a letto. Faremo la migliore commedia romantica che ci sia e ci vediamo tra poco sul set'", ha ricordato Heche. "È uno dei miei eroi. Ha combattuto una battaglia per me, e sarei stato su qualsiasi isola deserta insieme a lui ogni giorno. È un essere umano straordinario" ha concluso l'attrice, riferendosi al film nel quale lei e Ford interpretano una coppia che finisce su un'isola deserta.

Ricordiamo che Anne Heche ed Ellen DeGeneres si sono fidanzate nel 1997, per poi lasciarsi tre anni e mezzo dopo. Ad agosto, Heche ha discusso ulteriormente i dettagli della sua relazione con DeGeneres, dicendo alla rivista Warburton che lei faceva "parte di una rivoluzione che ha creato un cambiamento sociale, e non avrei potuto farlo senza innamorarmi di Ellen". L'attrice ha quindi aggiunto di essere "orgogliosa di aver fatto parte di una rivoluzione che ha contribuito a far progredire l'uguaglianza".