Ellen DeGeneres, la sua ex Anne Heche svela: "Persi un contratto milionario per la mia storia con lei"

L'ex fidanzata di Ellen DeGeneres, l'attrice Anne Heche perse un contratto milionario a causa della sua relazione d'amore con la conduttrice, recentemente finita nell'occhio del ciclone per le accuse dei collaboratori del suo show televisivo. Alla Heche venne anche chiesto di rinunciare alla presenza della compagna durante un party nel 1997.

Anne Heche nel pilot di Men in Trees

Ieri sera, durante la sua partecipazione al programma Dancing With the Stars, Anne Heche è tornata a parlare della sua relazione con Ellen DeGeneres, spiegando come la loro storia l'abbia portata a fare i conti con diversi problemi sul fronte professionale. "Ho avuto una relazione con Ellen DeGeneres per tre anni e mezzo e lo stigma legato a quella relazione era così grave che sono stata licenziata dal mio contratto cinematografico multimilionario e non ho lavorato in uno studio per 10 anni", ha affermato Heche.

Oscar 2014 - il selfie dei record, scattato durante la cerimonia

Anne Heche ha anche ricordato l'incontro con Ellen DeGeneres, avvenuto nel 1997, durante una festa degli Oscar organizzata da Vanity Fair: "Quella è stata la notte che ha cambiato la mia vita per sempre", ha ricordato l'attrice che è poi rimasta al fianco della sua ex compagna fino al 2000. Heche ha quindi spiegato che, durante la loro relazione, voleva portare DeGeneres come sua accompagnatrice alla premiere del film della Fox Vulcano: Los Angeles 1997, di cui era protagonista. Heche ha affermato che i dirigenti della Fox si opposero a questa sua richiesta: "Quando ho detto loro che volevo Ellen al mio fianco sul red carpet, mi è stato detto avrei perso il mio contratto di lavoro" ha dichiarato l'attrice, aggiungendo che invece Ellen la invitò ad agire con cautela: "In quel momento mi prese la mano e mi disse 'Fai quello che dicono' ma io le risposi 'No grazie'".

Heche ha detto di aver portato DeGeneres alla premiere e che la conduttrice americana "è stata scortata dalla sicurezza prima ancora che il film finisse, e mi è stato detto che non sarei potuta andare all'afterparty per paura che mi fotografassero con una donna. È stato incredibile". Dopo aver rilasciato queste dichiarazioni, Heche si è esibita nello show della ABC indossando un vestito arcobaleno. Il giudice Bruno Tonioli è rimasto a bocca aperta in seguito alle parole dell'attrice. "Ti ammiro davvero per quello che hai fatto. Pochissime persone hanno il coraggio di opporsi" ha detto Tonioli, definendo Heche una "guerriera multicolor" per il suo vestito. Dopo il ballo, Heche ha proclamato: "Mi sento redenta".