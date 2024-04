Anne Heche, ristrutturata e in vendita la casa dell'incidente che causò la morte dell'attrice

La casa nel sud della California che rimase distrutta nell'incidente automobilistico che causò la morte di Anne Heche è stata ristrutturata e rimessa in vendita. La residenza di Los Angeles, composta da 3 bagni e 3 camere da letto, come riporta TMZ, appare in maniera molto diversa rispetto all'ultima volta che le sue foto erano circolate sui giornali in seguito al tragico incidente che costò la vita all'attrice.

The Brave: Mike Vogel e Anne Heche in una foto della serie

La casa ora si presenta con una nuova verniciatura bianca e rifiniture nere ai lati. Un piccolo ma soleggiato portico anteriore sporge su un modesto cortile mentre la parte anteriore della struttura è stata completamente ricostruita dopo l'incendio causato dall'incidente. La cifra di partenza per la vendita è di 1,35 milioni di dollari, anche in considerazione della sua collocazione privilegiata. A febbraio la casa era stata messa in vendita a 1,499 milioni di dollari.

La causa legale dopo l'incidente

Due mesi dopo la drammatica morte di Anne Heche, l'inquilina della casa Lynne Mishele, aveva chiesto un risarcimento da 2 milioni di dollari, sostenendo di essere rimasta traumatizzata e senza la maggior parte dei suoi beni a causa dell'incidente. Inoltre, secondo la sua versione, sarebbe rimasta quasi uccisa insieme ai suoi cani quando la Mini Cooper di Anne Heche ha fatto irruzione a tutta velocità nella sua casa. Medesima azione hanno messo in atto i proprietari della casa, Jennifer e John Durand, chiedendo un risarcimento danni da almeno 2 milioni di dollari.

Anne Heche in Birth - Io sono Sean

Il figlio di Heche, Homer Laffoon, è l'esecutore del suo patrimonio, dopo aver combattuto in tribunale contro l'ex compagno della madre James Tupper, con il quale l'attrice aveva avuto un altro figlio, Atlas. In seguito al drammatico incidente, Anne Heche morì dopo nove giorni trascorsi in coma a causa delle inalazioni e del trauma contusivo subito nella dinamica del sinistro. L'attrice era conosciuta per i suoi ruoli in film come Il giurato, Donnie Brasco, Sesso & Potere e Birth - Io sono Sean, oltre alle molteplici apparizioni in serie tv come Ally McBeal, Everwood, Nip/Tuck, Hung - Ragazzo squillo, Dig, Quantico e Chicago P.D.