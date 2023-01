Anne Hathaway e Thomasin McKenzie nelle foto di Eileen, il thriller in anteprima al Sundance 2023

Anne Hathaway e Thomasin McKenzie formano uno strano legame nelle foto di Eileen, thriller presentato in anteprima mondiale al Sundance 2023.

Sono state rivelate le prime foto ufficiali del thriller Eileen, che offrono un primo sguardo alle star principali Anne Hathaway e Thomasin McKenzie. Il film è stato presentato in anteprima mondiale nei giorni scorsi al Sundance Film Festival 2023.

Le foto di Eileen anticipano la chimica tra Hathaway e McKenzie, mentre si calano nei ruoli della dottoressa Rebecca St. John e di Eileen, entrambe impiegate in una prigione. Le due donne formeranno un legame improbabile che in qualche modo le porterà a essere coinvolte in un crimine scioccante.

Eileen, diretto da William Oldroyd, è tratto da una sceneggiatura scrittta da Ottessa Moshfegh e Luke Goebel. Nel cast troviamo Thomasin McKenzie, Anne Hathaway, Shea Whigham, Marin Ireland e Owen Teague.

Il film segue una strana giovane donna la cui triste vita si estende verso una miseria senza fine. Nella gelida Boston degli anni '60, Eileen (Thomasin McKenzie) si trascina tra la casa squallida di suo padre e la prigione dove lavora insieme ai colleghi che l'hanno ostracizzata. Quando una donna alcolizzata (Anne Hathaway) si unisce al personale della prigione, Eileen viene catturata dalla sua personalità. Proprio quando la possibilità di un'amicizia salvifica (o forse qualcosa in più) prende piede e forma un singolare barlume nell'oscurità di Eileen, la sua nuova confidente la coinvolge in un crimine scioccante che scovolgerà la sua esistenza.